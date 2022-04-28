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الخميس، 28-04-2022 11:58 ص

المواصفات تعلن استمرار جولات التفتيش وتلقي الشكاوى خلال العيد

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الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس استمرار جولاتها الرقابيّة والتقتيشيّة وتلقّي الشكاوى خلال عطلة عيد الفطر السّعيد.

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وقالت مدير عام المؤسسة عبير بركات الزهير، إن الفرق التفتيشيّة ستواصل رقابتها على المنتجات المطروحة في الأسواق، لتغطي جميع محافظات المملكة. 


ونوهت الزهير إلى أن الجولات تستهدف التفتيش على العبوات المعبأة مسبقاً وبالاخص الحلويات، والعمل على التحقق من الأوزان والموازين المستخدمة لدى المحال التجارية، إضافة لتكثيف التفتيش على قطاع ألعاب الأطفال ومواد التجميل للتأكد من مطابقة هذه المنتجات لاشتراطات المواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة، خاصّة في عطلة العيد والفترة التي تسبقها.


وأضافت أن الجولات ستستمرّ أيضا على محطّات وصهاريج المحروقات، ووكالات وسيّارات توزيع الغاز للتحقق من صحّة قراءة عداداتها، وأوزان الاسطوانات، وجودة المحروقات.


وأشارت الزهير إلى استمرار عمل موظفي المؤسسة في المراكز الجمركيّة طيلة أيام عطلة العيد، وعلى مدار( 24) ساعة في بعض المراكز.

 

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