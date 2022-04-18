الإثنين 18-04-2022
الوكيل الاخباري

الطيران المصري يعود إلى ليبيا بعد توقف 8 سنوات

بعد قرار السعودية.. سيدات من الأردن ذهبن للعمرة دون محرم

المواصفات: ضبط 1700 قطعة من المنتجات المخالفة منذ بداية رمضان

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون حقوق الطفل

السوق المركزي يحدد أسعار الخضار والفواكه – تفاصيل

أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وتناشد أهل الخير لمساعدتها

زيادة حوافز موظفين في وزارة الصحة - تفاصيل

الملك والسيسي يؤكدان ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين 90 والديزل عالمياً

الضمان: رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية الخميس

الإثنين، 18-04-2022 03:33 م

المواصفات: ضبط 1700 قطعة من المنتجات المخالفة منذ بداية رمضان

5f8552d2-a045-4367-b936-b4220e4e104b


الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس ضبط (1700) قطعة من المنتجات المخالفة في (45) منشأة وذلك إثر (120) جولة تفتيشيّة شملت جميع محافظات المملكة، منذ بدء شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم إن كوادرها التي تنفّذ جولات صباحية ومسائيّة طيلة أيّام الأسبوع، زارت (421) منشأة وتحققت من (3166) منتجاً من بينها الأوزان والموازين والعبوات المعبأة مسبقاً، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال وزينة رمضان، إلى جانب الزيارة التفتيشيّة الفجائيّة والدوريّة على محطّات وصهاريج المحروقات ووكالات الغاز.


ونوّهت المؤسسة إلى أنها أطلقت حملة توعويّة وإرشادية منذ بداية الشهر الفضيل استهدفت التوعية بطرق التعامل المثلى مع الموازين وطباخات الغاز، وإرشاد المواطنين إلى السلع ذات الجودة العالية الحاصلة على علامة الجودة الأردنيّة التي تمنحها المؤسسة للمنتجات والشركات.


وشدد البيان على استمرار الجولات التفتيشيّة والحملة التوعويّة والإرشاديّة لنهاية الشهر الفضيل، مؤكداً على التشديد على العديد من الأصناف التي يكثر الإقبال عليها مع اقتراب عيد الفطر السّعيد. 


وأشار البيان إلى أنّ المؤسسة تعاملت مع (38) شكوى منذ بداية الشهر الفضيل، شملت قطاع المحروقات والأوزان والعبوات والأدوات الكهربائيّة، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى عبر هاتف، وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243) وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق “بخدمتكم” وعبر منصّة “سند جو” على تطبيق واتساب رقم (065008080).

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
624ebd6d492d4 (1)

ارتفاع إيرادات الملكية الأردنية 49 مليونا بالربع الأول

image (29)

الجازي: لا مخالفات تستوجب إحالتها لمكافحة الفساد في آذار

1_77

الملك للأوروبيين: التصعيد الإسرائيلي في القدس يقوض السلام

image (28)

الملك يؤكد ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس

image

بعد قرار السعودية.. سيدات من الأردن ذهبن للعمرة دون محرم

69303e34-whatsapp-image-2022-04-18-at-11.59.18-am

مركز زها الثقافي يقيم 51 إفطاراً لـ1546 طفلا منذ بداية رمضان

أخبار متعلقة
6073df83be389

تعرّف على مواقيت الافطار والامساك خلال رمضان في الأردن

مسجد

تفقد 7300 مسجد في الأردن قبل رمضان

63b75c8a-b768-4bfd-b003-f192c13480f8

أقل من نصف مليون مقترع حتى الساعة 12 ظهراً - أرقام

M63A0051

الضمان توضّح آلية الحصول على بطاقات التقسيط من 100 إلى 200 دينار - فيديو

وزارة الخارجية

الأردن يدين استهداف الحوثيين للأراضى السعودية

ط

ورشة في إربد حول أهمية تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات