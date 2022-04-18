المواصفات: ضبط 1700 قطعة من المنتجات المخالفة منذ بداية رمضان

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس ضبط (1700) قطعة من المنتجات المخالفة في (45) منشأة وذلك إثر (120) جولة تفتيشيّة شملت جميع محافظات المملكة، منذ بدء شهر رمضان المبارك.

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وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم إن كوادرها التي تنفّذ جولات صباحية ومسائيّة طيلة أيّام الأسبوع، زارت (421) منشأة وتحققت من (3166) منتجاً من بينها الأوزان والموازين والعبوات المعبأة مسبقاً، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال وزينة رمضان، إلى جانب الزيارة التفتيشيّة الفجائيّة والدوريّة على محطّات وصهاريج المحروقات ووكالات الغاز.



ونوّهت المؤسسة إلى أنها أطلقت حملة توعويّة وإرشادية منذ بداية الشهر الفضيل استهدفت التوعية بطرق التعامل المثلى مع الموازين وطباخات الغاز، وإرشاد المواطنين إلى السلع ذات الجودة العالية الحاصلة على علامة الجودة الأردنيّة التي تمنحها المؤسسة للمنتجات والشركات.



وشدد البيان على استمرار الجولات التفتيشيّة والحملة التوعويّة والإرشاديّة لنهاية الشهر الفضيل، مؤكداً على التشديد على العديد من الأصناف التي يكثر الإقبال عليها مع اقتراب عيد الفطر السّعيد.



وأشار البيان إلى أنّ المؤسسة تعاملت مع (38) شكوى منذ بداية الشهر الفضيل، شملت قطاع المحروقات والأوزان والعبوات والأدوات الكهربائيّة، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى عبر هاتف، وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243) وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق “بخدمتكم” وعبر منصّة “سند جو” على تطبيق واتساب رقم (065008080).

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