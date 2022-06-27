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الإثنين، 27-06-2022 11:15 ص

المواصفات: ضبط 37 محل ذهب تبيع اصناف مخالفة منذ بداية العام الحالي

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكدت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، اليوم الاثنين، أن فرق المؤسسة نفذت ومنذ بداية العام الحالي 196 جولة تفتيشية لمشاغل ومحال ذهب ومجوهرات .

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وقالت المؤسسة لـ "الوكيل الإخباري" إنه عدد الشكاوى الواردة على المصوغات الذهبية منذ بداية العام الحاليّ بلغت (13) شكوى كان ابرزها أنها غير مدموغة بدمغة المؤسسة.


وأضافت ، أن عدد المحال التي ضبط لديها اصناف مخالفة بلغ 37 محل وأن الكميات المخالفة بلغت 3046 غرام .


وأشارت المؤسسة إلى إنها تقوم بالرقابة على مصوغات المعادن الثمينة الذهبية والفضية والبلاتينية المستوردة أو التي يتم تصنيعها في المشاغل والمصانع المحلية، وذلك من خلال الفحص للتأكد من مطابقة المصوغات للعيارات القانونية والمحددة بالتعليمات رقم 2 لسنة 2019.


وقالت إنه في حال مطابقة المصوغات للعيارات القانونية يتم دمغها بدمغة المؤسسة وفي حال عدم المطابقة يتم كسر  المصوغات وإعادتها لصاحب العلاقة لإعادة صياغتها بالعيار القانونيّ المطابق.


وبينت أن الرقابة تتم على المصوغات المعروضة للبيع في الاسواق من خلال مديرية المصوغات/  قسم التفتيش وذلك بالقيام بالجولات التفتيشية في جميع المحافظات ويتم التأكد من وجود دمغة المؤسسة و التحقق من مدى الالتزام بتعليمات الرقابة على المصوغات.

 




 

 


 

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