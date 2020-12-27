المواصفات: مختبر لفحص والتحقق من عدادات الغاز والصهاريج

الوكيل الاخباري - أكّدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة عزمها إنشاء مختبر لمعايرة وفحص والتحقق من عدادات الغاز وعدادات صهاريج الغاز، وذلك في إطار سعي المؤسسة لتطوير بنيتها التحتيّة ومختبرات الفحص والمعايرة لضمان سلامة وجودة المنتجات المطروحة في الأسواق ومنع الغش والحفاظ على حقوق المستهلكين.

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وأوضحت المؤسسة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الرقابة على قطاع عدادات وخزانات وصهاريج الغاز تبدأ قبل السماح بدخولها إلى السوق المحلية عبر التحقق من حصول هذه العدادات والصهاريج والخزانات على شهادات فحص صادرة عن مختبرات دولية معتمدة، ويتم التحقق أيضا من صحّة هذه الشهادات قبل السماح بإدخال هذه العدادات والصهاريج والخزانات إلى المملكة، حيث بلغ عدد عدادات الغاز المستوردة التي تمّ التحقق من مطابقتها للقواعد الفنيّة الأردنيّة خلال العام الحاليّ نحو 550 عداداً، وجرى منع إدخال المخالف منها إلى البلاد.



وأضاف البيان أنه بعد إدخال هذه الخزانات والصهاريج والعدادات إلى الأسواق المحلية تواصل مؤسسة المواصفات والمقاييس الرقابة والتفتيش عليها عبر متابعة الشكاوى الواردة الى المؤسسة، من خلال كوادرها الفنية المؤهلة والمدربة وفي حال وجود أي شك من قبل أي مواطن أو أي جهة أو منشأة بكميات الغاز المعبأة يقوم فنيو المؤسسة بالكشف على عملية التعبئة والتحقق من صحة الكميات، عبر مقارنة ما تم تعبئته بخزان المشتكي وقراءة عداد المشتكى عليه، وذلك وفق حسابات ومعادلات فيزيائية وعلمية يقوم بها مفتشونا المؤهلون والمدربون، يتبين من خلال هذه المعادلات الفيزيائية والعلمية إذا ما كان هناك أي تلاعب بالكميات وكشف أي محاولات للغش أو الغبن الذي قد يتعرض لها المواطنون.



وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن الشكاوى الواردة إلى المؤسسة حول صهاريج وعدادات الغاز بلغت 5 شكاوى فقط خلال الـ 5 أعوام الماضية، حيث تابع فنيّو المؤسسة الشكاوى الخمس وتحققوا من الكميّات وطبيعة الشكوى وكانت جميعها غير مبررة وتم اتخاذ القرار المناسب، مقارنة مع 1700 شكوى في قطاع المحروقات لنفس الفترة، وتنوّعت طبيعة الشكاوى من التلاعب بالعدادات أو الموازين، وخلط المحروقات بالماء أو الامتناع عن البيع وخلافها، وتمّ تحويل المخالفين إلى الجهات القضائيّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهم.



ونوّهت المؤسسة في بيانها أنها ستستمرّ في الرقابة والتفتيش على قطاع المحروقات حيث بلغ عدد مضخات المحروقات التي تم التحقق منها دوريّا وفجائيا وللصيانة 18 ألفاً و 634 مضخة في حين تم تنفيذ 2439 زيارة لمحطّات المحروقات بشكل دوريّ وفجائيّ في

كافّة مناطق المملكة، فيما تم تنفيذ 1145 عمليّة تحقق لـ 800 صهريج توزيع محروقات، والتحقق من 9705 اسطوانات غاز منزلي لدى 431 معبئاً وموزعاً، بالإضافة للرقابة على عدادات سيارات التكسي، فقد تحققت كوادر المؤسسة من 16555عداد تكسي.

وأكّدت المؤسسة استمرارها باستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين ووسائل الإعلام عبر مختلف طرق الاتصال المعلنة، وأوضح البيان أنه بإمكان المواطنين التواصل عبر واتساب أو الاتصال هاتفيّاً على رقم الشكاوى الموحّد (065301243) أو الاتصال على مقسم المؤسسة (065301225) أو الدخول إلى أيقونة الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر الرابط:" http://www.jsmo.gov.jo/ar/EServices/COMPLAINTS/Pages/default.aspx"أو صفحة المؤسسة على فيسبوك:" https://www.facebook.com/jsmo.gov.jo/"أو عن طريق منصّة بخدمتكم.



