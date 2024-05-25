السبت 25-05-2024
الوكيل الاخباري
 

بدء فعاليات الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال 78

الحاج العزيز سلمان عيد المنصور الحديد في ذمة الله

الأردن في عيده الوطني إنجازات متجددة وآمال نحو غدٍ مشرق

"حزب تيار الاتحاد الوطني يبرز دور المرأة في السياسة الأردنية: من الماضي إلى الحاضر"

السير : هذه المناطق تشهد حركة مرورية كثيفة -اسماء

زين تحتفي بعيد الاستقلال الـ 78 في عمان والعقبة

تظاهرات بالسويد تطالب باعتقال نتنياهو باعتباره مجرم حرب

وفاة والدة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله

الملك يعزي عشيرة المجالي

افتتاح مدرسة المجترات الصغيرة في لواء بني كنانة

السبت، 25-05-2024 06:13 م

المواصفات والمقاييس تبحث التعاون مع ماليزيا

320246123040399271444


الوكيل الاخباري - بحثت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير الزهير، مع السفير الماليزي في عمان محمد نصري بن عبد الرحمن والوفد المرافق له، سبل التعاون بين الأردن وماليزيا في مختلف المجالات، خاصة في مجال منح شهادات الحلال بعد تقدم المؤسسة بطلب للحصول على الاعتراف، بمنح شهادة حلال من مركز التنمية الإسلامية الماليزية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للمؤسسة اليوم السبت، أعربت المهندسة الزهير عن ترحيب المؤسسة بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
665213d9edb20

بدء فعاليات الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال 78

cfbe9f82-d374-445a-9c49-c1734ba336eb

الأردن في عيده الوطني إنجازات متجددة وآمال نحو غدٍ مشرق

0

"حزب تيار الاتحاد الوطني يبرز دور المرأة في السياسة الأردنية: من الماضي إلى الحاضر"

52024228523390855419

السير : هذه المناطق تشهد حركة مرورية كثيفة -اسماء

5202420192522621144116

الملك يعزي عشيرة المجالي

وزارة الزراعة

افتتاح مدرسة المجترات الصغيرة في لواء بني كنانة

أخبار متعلقة
520241410046944124244

حادث سير على اشارة الجامعة الاردنية - صورة

1202428174546134548727

تعميم على جميع مطاعم الاردن وقرار بشأن ساندويشات الشاورما

820223193454749604617

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء الخميس

1715011684549

رئيس سلطة العقبة يؤكد أهمية الدور الحيوي للهيئة البحرية

bfb2aaf7-6a58-418e-8cfb-5a46613e0d05

حزب تيار الإتحاد الوطني الأردني يفتح باب الترشح الداخلي للانتخابات النيابية المرتقبة

1714403088550

رئيس سلطة العقبة يطلع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين