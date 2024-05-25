المواصفات والمقاييس تبحث التعاون مع ماليزيا

الوكيل الاخباري - بحثت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير الزهير، مع السفير الماليزي في عمان محمد نصري بن عبد الرحمن والوفد المرافق له، سبل التعاون بين الأردن وماليزيا في مختلف المجالات، خاصة في مجال منح شهادات الحلال بعد تقدم المؤسسة بطلب للحصول على الاعتراف، بمنح شهادة حلال من مركز التنمية الإسلامية الماليزية.

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وبحسب بيان للمؤسسة اليوم السبت، أعربت المهندسة الزهير عن ترحيب المؤسسة بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية .