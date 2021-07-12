الإثنين 12-07-2021
الوكيل الاخباري

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري

زراعة إربد تنظم ندوة عن العناية بأشجار الزيتون

مشتركة نيابية تبحث مشروع قانون البلديات واللامركزية

الحنيطي يوجه بتأجيل قسط سلف صندوق الادخار والتعاون

وزارة الصحة تحذر الاردنيين بعد زيادة الفحوصات الايجابية

وفاة عضو المجلس الثوري لحركة فتح حنا عيسى

الاحتلال الإسرائيلي يجبر مقدسيين على هدم منزليهما

مدير الأمن العام يلتقي لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب

وزير الصحة : جرعة معززة لمتلقي لقاح سينوفارم الصيني

تراجع أسعار الذهب عالمياً

الإثنين، 12-07-2021 03:25 م

المواصفات والمقاييس تجري جولات تفتيشية على الموازين والقبانات المخصصة لبيع الأضاحي

66416720_642399722838217_8926591321414565888_n-56


الوكيل الإخباري - أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير أن كوادر المؤسسة، نظّمت العديد من الجولات التفتيشية للتحقق من الموازين والقبانات المخصصة لبيع الأضاحي واللحوم الحيّة، في الساحات والحضائر والملاحم المخصصة لبيعها، وذلك مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

اضافة اعلان

 

وقالت الزهير إن هذه الجولات تأتي ضمن الخطط التفتيشيّة للمؤسسة، التي تستهدف حماية المواطن، والتحقق من دقة الأوزان والموازين ومنع تعرّض المواطن للغبن أو الغش في الوزن.

 

وشددت على أن الفرق التفتيشيّة ستواصل جولاتها المكثّفة على قبانات الأضاحي خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، وستستمر باستقبال شكاوى المواطنين طيلة أيام العطلة عبر هاتف و"واتساب الشكاوى" الموحّد 065301243 أو عبر تطبيق "بخدمتكم" أو إرسال رسائل على صفحة المؤسسة على فيسبوك @jsmo.gov.jo ، أو الموقع الإلكترونيّ للمؤسسة عبر الرابط: https://bit.ly/2O6n3Zq.

 

وتأتي هذه الجولات استكمالاً للجهود المستمرّة التي تبذلها المؤسسة في التحقق من دقة الأوزان والموازين والقبانات الأرضيّة على مدار العام، حيث تحققت المؤسسة منذ بداية هذا العام من (740) ميزانا وقبانا أرضيا.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصفدي

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري

وزارة الزراعة

زراعة إربد تنظم ندوة عن العناية بأشجار الزيتون

4202161325707004394

الحنيطي يوجه بتأجيل قسط سلف صندوق الادخار والتعاون

72021119266621892378

وزارة الصحة تحذر الاردنيين بعد زيادة الفحوصات الايجابية

720217201541654612767

مدير الأمن العام يلتقي لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب

الهواري

وزير الصحة : جرعة معززة لمتلقي لقاح سينوفارم الصيني

أخبار متعلقة
720214142914251279830

بلدية الرصيفة تحدد أماكن ذبح الأضاحي

المفرق

بلدية المفرق تحدد أماكن بيع وذبح الأضاحي

1020142135920

المستهلك تنبه المواطنين بالتركيز على وزن الأضحية لا على شكلها

720214142914251279830

بلدية الزرقاء تحدد 8 مواقع لبيع وذبح الأضاحي

62021300114904138818

جمعية المركز الإسلامي تطلق حملة الأضاحي السنوية

thumbs_b_c_86d13b9d799bb952ee72ffcc2161f800

الزراعة تؤكد انخفاض أسعار اللحوم بعد عيد الأضحى