المواصفات والمقاييس تحذر من وسائل التدفئة في فصل الشتاء

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- حذرت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيين في التعامل مع وسائل التدفئة مطالبة المواطنين التاكد من سلامة اجهزة التدفئة عند تشغيلها.



وقالت المؤسسة في تصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" اليوم السبت إن اخضاع المنتجات المستوردة الواردة إلى السوق المحلية والمصنعة محليا للفحص والاختبار بهدف التأكد من مطابقتها للقواعد الفنية الاردنية الخاصة.



وتستند المؤسسة في اجراء الفحوص والاختبارات لاي منتجات واردة الى السوق المحلية او المصنعة محليا إلى قانون المؤسسة رقم 22 لعام 2000 .



وبينت المؤسسة ان الخطة في فصل الشتاء تكثيف جولاتها على محطات المحروقات للتحقق من مواصفات ونوعية مواد المحروقات المباعة للمواطنين، وبالذات مادة الكاز المباعة للمواطنين لأغراض التدفئة عن طريق هذه المحطات وموزعي الكاز بواسطة الصهاريج الصغيرة.



واهابت بالمواطنين التأكد من عدادات المضخات التي يتزودون منها، وكذلك من لون مادة الكاز"الكيروسين" والتي نصت عليها القاعد الفنية الخاصة بالكاز أن تكون ذات لون شفاف.



ودعت المؤسسة المواطنين الى الابلاغ عن اي محطة محروقات مخالفة من خلال الاتصال بمركز الاتصال الوطني (5008080/06) أو من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة.

اضافة اعلان