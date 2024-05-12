الأحد 12-05-2024
الوكيل الاخباري
 

مستعمرون يعتدون على بائع متجول شمال غرب نابلس

الضريبة: سحب جديد على جوائز تطبيق فواتيري قريبا

روسيا تتقدم مصدري القمح إلى مصر بنسبة 80% من إجمالي وارداتها

المعتقل محمد زكارنة من جنين يدخل عامه الـ12 في سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل فتى من بلدة سلوان بالقدس المحتلة

رئيس الجامعة الأردنية يكرم طلبة الطب الأكثر نشرا للأبحاث واستشهادا

إعلان من مديرية الإفتاء في القوات المسلحة حول المسابقة السنوية للحديث الشريف

بولندا.. حريق يلتهم نحو 80% من مركز تسوق ضخم في وارسو

"بقذائف الهاون والياسين105 وطائرة مسيرة".. المقاومة تستهدف قوات الاحتلال وآلياته

600 ألف طفل في رفح .. ولا مكان آمن

الأحد، 12-05-2024 02:04 م

المواصفات والمقاييس تستكمل فعاليات Bootcamp

2


الوكيل الإخباري - استكملت مؤخرا فعاليات Bootcamp التي تم تنفيذها بالتعاون بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية واللجنة الكهربائية التقنية الدولية
تعاونت اللجنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC) حيث تم تنظيم معسكر تدريبي لمدة ثلاثة أيام، لتعزيز قدرات المهنيين العاملين في مجالي توحيد المقاييس وتقييم المطابقة وتعزيز الروابط مع الموظفين الأكاديميين.

اضافة اعلان


وأكدت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير في كلمتها على أهمية معايير IEC لتعزيز التجارة الدولية وتسهيل الوصول إلى الكهرباء على نطاق واسع ومعالجة قضايا الصحة والسلامة والأمن والطاقة وتغير المناخ بطريقة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة الناس.


وتابعت أن وضع المعايير بالتعاون مع القطاعين الأكاديمي والصناعي سيساعد في تعزيز الروابط القوية بينهما. من خلال هذا التعاون، يتم جعل المعايير أكثر توافقًا مع احتياجات الصناعة والمستهلكين، وتحسين التكنولوجيا والابتكار، والنظام المالي للدولة للمنافسة في الأسواق الأجنبية.


ومع انضمام الأردن إلى اللجنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC) في عام 2009، أشارت الزهير إلى أنه على الرغم من موارده المحدودة فإن الأردن يشارك بنشاط في عمليات إعداد المعايير الدولية، بما في ذلك تلك الصادرة عن لجنة الانترنت الدولية.

 

وبيّنت أن الأردن يشارك كعضو فاعل في بعض اللجان الفنية التابعة للجنة الانتخابية الدولية بناء على معايير محددة تتعلق بالقدرة الإنتاجية المحلية، وإمكانات التصدير إلى الأسواق العالمية، والمخاطر الناشئة عن تلك المنتجات، وتوافر بعض مرافق الاختبار التقني في الأردن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1200x630wa

الضريبة: سحب جديد على جوائز تطبيق فواتيري قريبا

cc1de3ef-e014-4c8c-a123-7152dca6c23f

رئيس الجامعة الأردنية يكرم طلبة الطب الأكثر نشرا للأبحاث واستشهادا

63851123632605850032

إعلان من مديرية الإفتاء في القوات المسلحة حول المسابقة السنوية للحديث الشريف

1632480331004

الطعاني: إعلان عمان للسلام والتنمية المستدامة يؤكد حالة أمن وأمان المملكة

111-44-6

صندوق الائتمان العسكري يفتتح مكتب خدمة في محافظة مأدبا

image (13)

الشمالي يترأس الوفد الأردني في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-05-11 at 2.34.57 PM

اختتام فعاليات معسكر تدريبي بين المواصفات الأردنية والهيئة الكهروتقنية الدولية

440963607_825740482928221_6090293169000907478_n

الأردن يشارك باجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

1000467199

"مياهنا": اتباع هذه الارشادات يسهم في توفير استهلاك الماء خلال الصيف

333-8 (1)

الخصاونة يؤكد لعباس وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين

323105066_698114311987807_1741861165349890012_n

"مياهنا" توجه رسالة للمواطنين حول شكاوى المياه

GLRIqJdXcAAqxSc

الشواربة: رايتنا رمز للتضحية والوفاء للوطن