المواصفات والمقاييس تستكمل فعاليات Bootcamp

الوكيل الإخباري - استكملت مؤخرا فعاليات Bootcamp التي تم تنفيذها بالتعاون بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية واللجنة الكهربائية التقنية الدولية

تعاونت اللجنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC) حيث تم تنظيم معسكر تدريبي لمدة ثلاثة أيام، لتعزيز قدرات المهنيين العاملين في مجالي توحيد المقاييس وتقييم المطابقة وتعزيز الروابط مع الموظفين الأكاديميين.

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وأكدت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير في كلمتها على أهمية معايير IEC لتعزيز التجارة الدولية وتسهيل الوصول إلى الكهرباء على نطاق واسع ومعالجة قضايا الصحة والسلامة والأمن والطاقة وتغير المناخ بطريقة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة الناس.



وتابعت أن وضع المعايير بالتعاون مع القطاعين الأكاديمي والصناعي سيساعد في تعزيز الروابط القوية بينهما. من خلال هذا التعاون، يتم جعل المعايير أكثر توافقًا مع احتياجات الصناعة والمستهلكين، وتحسين التكنولوجيا والابتكار، والنظام المالي للدولة للمنافسة في الأسواق الأجنبية.



ومع انضمام الأردن إلى اللجنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC) في عام 2009، أشارت الزهير إلى أنه على الرغم من موارده المحدودة فإن الأردن يشارك بنشاط في عمليات إعداد المعايير الدولية، بما في ذلك تلك الصادرة عن لجنة الانترنت الدولية.

وبيّنت أن الأردن يشارك كعضو فاعل في بعض اللجان الفنية التابعة للجنة الانتخابية الدولية بناء على معايير محددة تتعلق بالقدرة الإنتاجية المحلية، وإمكانات التصدير إلى الأسواق العالمية، والمخاطر الناشئة عن تلك المنتجات، وتوافر بعض مرافق الاختبار التقني في الأردن.