المواصفات والمقاييس تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية

الوكيل الإخباري - احتفلت مؤسسة المواصفات والمقاييس باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف في الثامن والعشرين من شهر نيسان من كل عام، وذلك تأكيداً على أهمية نشر الوعي لدى أصحاب العمل والعمال وتحسين التزامهم بشروط معايير الصحة والسلامة كافة.

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وذكرت المؤسسة في بيان صادر عنها، أنها تشارك العالم الاحتفال تحت الشعار الذي وضعته منظمة العمل الدولية للعام الحالي 2022 "العمل معاً لبناء ثقافة إيجابيّة للسّلامة والصحّة".



وأضافت المؤسسة أنها وبهذا الصدد تبنت المواصفة القياسية الدولية 45001/2018 الخاصة بأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية - المتطلبات ودليل الاستخدام كمواصفة قياسية أردنية 2247/2022 باللغة العربية، التي تحدد متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وتوفر إرشادات لاستخدامها لتمكين المنشآت من توفير أماكن عمل آمنة وصحية تمنع إصابات العمل واعتلال الصحة، وذلك عن طريق تحسين الأداء استباقيًا بهذا المجال.



وسعت المؤسسة من خلال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في المواصفة القياسية الأردنية 2247/2022 إلى الدعوة لبناء آلية شاملة ومنظمة للعمل المشترك بين العمال والإدارة في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، ونهج أنظمة تسهم بتقييم تحسن الأداء حال تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة المناسبتين.



كما بادرت المؤسسة إلى تصميم وثيقة توعوية موجزة للمواصفة القياسية ونشرتها باللغة العربية على موقعها الإلكتروني عبر الرابط: " JS2247ISO45001.pdf" وعلى الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية للتقييسISO ضمن الرابط:

https://committee.iso.org/sites/tc283/home/news/content-left-area/news-and-updates/iso-45001-in-arabic.html" وانضمت إلى فريق تقييم المنشآت المترشحة لجائزة التميز في مجال السلامة والصحة المهنية تحت مظلة مؤسسة الضمان الاجتماعي مساهمة منها بمراجعة تحسين سياسات واستراتيجيات السلامة والصحة المهنية وإنجاحها بالتطبيق الفعلي في مكان العمل، وسعيا لترويج ثقافة الصحة والسلامة وتمكين أكبر عدد من المنشآت في إدارة مخاطر السلامة والصحة المهنية لديها.



جدير بالذكر أن مؤسسة المواصفات والمقاييس عضو فاعل في اللجنة الدولية لإدارة السلامة والصحة المهنية ISO TC 283 ومنسقٌ لفريق العمل الدولي الخاص بمناقشة القضايا الناشئة في السلامة والصحة المهنية ISO TC 283/ TG 04، وقد تم اختيارها لتمثل منطقة الشرق الأوسط في اللجنة الفنية الدولية لإدارة السلامة والصحة المهنية.



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