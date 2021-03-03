المواصفات والمقاييس تنشر طريقة كشف التلاعب باسطوانة الغاز

الوكيل الاخباري - قال مساعد الامين العام للشؤون الفنية في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس المهندس عبد الكريم الحراحشة ان عدد التلاعب في اسطوانات الغاز قليل جدا ولم تسجل سوى حالتين في الفترة الماضية .

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وقال الحراحشة ان على المواطن ان ينتبه لعدة امور منها الختم ووزن الاسطوانة مشيرا الى ان من يتلاعب في الاسطوانة يلاقي اشد العقوبات .

واكد ان وزن الغاز داخل الاسطوانة يجب ان يكون 12.5 كيلو ويتم جمع هذا الرقم مع الرقم المدون على اسطوانة الغاز من الخارج لمعرفة الوزن الاجمالي للاسطوانة فيما يتم انقاص الوزن المدون على الاسطوانة من 12.5 ويجب ان يظهر حجم الغاز داخل الاسطوانة وحجم الاسطوانة الاجمالي .



