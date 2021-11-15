الإثنين 15-11-2021
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الإثنين، 15-11-2021 10:43 ص

المواصفات والمقاييس توعز بتسريع إنجاز المعاملات الجمركيّة

المواصفات والمقايس


الوكيل الإخباري - أوعز مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير بركات الزهير بضرورة التيسير على المستوردين وتسهيل مرور السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنيّة عبر المنافذ الجمركيّة بما يحفظ صحّة وسلامة المستهلك والبيئة ويدفع عجلة الاقتصاد الوطنيّ.

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جاء ذلك خلال تفقد المهندسة الزهير، سير العمل في فرع المؤسسة بإقليم الجنوب في محافظة العقبة، حيث زارت مبنى الفرع والساحات الجمركيّة وغيرها من المرافق التي يعمل بها موظفو الفرع واطلعت على الأعمال التي يضطلع بها الفرع من الرقابة الحدوديّة والتفتيش ومسح الأسواق والرقابة على المحروقات والمقاييس والمصوغات.


وأكدت المهندسة الزهير خلال لقائها مدير جمرك العقبة على أهميّة التنسيق مع الشركاء والجهات ذات العلاقة وعلى رأسها دائرة الجمارك بما يضمن حسن سير العمل وتسريع إنجاز البيانات الجمركيّة تماشياً مع الرؤية الملكيّة في دعم الاستثمار والاقتصاد والتعاون وتظافر الجهات الحكومية في هذا الصدد، حيث تمّ طرح العديد من المقترحات والحلول لهذه الغاية. 


واستمعت المهندسة الزهير خلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدت أثناء الزيارة إلى التحديات التي تواجه مختلف الأطراف وسبل مواجهتها بالتعاون مع الجهات المختلفة، مشدّدة على أهميّة تنفيذ الخطط التشغيليّة للفرع مؤكّدة دعمها للفرع وموظفيه، ورفدهم بالكفاءات الوظيفيّة والكوادر المدرّبة وتأهيل الموظفين وتدريبهم بشكل متواصل.


يشار إلى أن فرع إقليم الجنوب تعامل هذا العام  مع قرابة ٦٠ ألف بيان جمركيّ تمّ إنجاز المطابق منها، والتعامل حسب القانون مع المخالف.


 




 

 


 

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