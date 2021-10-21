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الخميس، 21-10-2021 04:20 م

المواصفات والمقاييس لـ الوكيل: مواد التجميل المتداولة في الأسواق تخضع للرقابة

مستحضرات-التجميل-الضارة


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الخميس أن مواد التجميل المستوردة والمصنعة محليا تخضع للرقابة بالتشارك مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء للقيام بهذا الدور الرقابي.

وقالت المؤسسة بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إنه يتم تسجيل هذه المواد واجازة تداولها والتحقق من العلامة التجارية الخاصة بها للتأكد من أنها أصلية وغير مقلدة

وأضافت أنه يتم اجراء الفحوص الفنية في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس لضمان ان هذه المواد مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية الخاصة به، حيث يتم رفض ادخال المواد المخالفة أوالمقلدة .

وأشارت إلى أن المؤسسة تقوم من خلال فرق التفتيش بالجولات الميدانية على مواد التجميل المعروضة في الاسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات الخاصة بها، وحجز المخالف منها واتلافه واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين."

ونوهت إلى ان في حال وجود شكاوى يرجى التواصل عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد 065301243 أو عبر تطبيق "بخدمتكم"أو إرسال رسائل على صفحة المؤسسة على فيسبوك.

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