الأربعاء 13-04-2022
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الأربعاء، 13-04-2022 11:29 ص

المواصفات والمقاييس للمواطنين: بلغوا عن حالات التلاعب بوزن المنتج

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الوكيل الإخباري - دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس المواطنين الى الابلاغ فورا في حال الشك بوزن المنتج أو دقة الميزان. 

وقالت المؤسسة، بحسب ما رصده "الوكيل الإخباري" إن أرقام الشكاوى متاحة للجميع للتبليغ عبر هاتف و واتساب الشكاوى الموحّد (065301243) وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق بخدمتكم وعبر منصّة سند جو على الرقم (065008080)

وأشارت إلى أنها تتابع وتراقب الاسواق وتتخذ الاجراءات اللازمة مع المخالفات التي تضبطها وفقاً للقانون.

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