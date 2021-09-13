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الإثنين، 13-09-2021 01:15 م

المواصفات والمقاييس: 43 شكوى تتعلق بالبنزين ولم تسجل أي مخالفة

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الوكيل الاخباري- قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس، إنه "جرى التعامل مع نحو 43 شكوى تتعلق بمادة البنزين بشقيه منذ شهر تموز الماضي، ولم تسجل أي مخالفة تتعلق بالمواصفات أو القواعد الفنية الأردنية الخاصة بالبنزين".

وأكدت المؤسسة، الاثنين، أن جولاتها مستمرة على محطات المحروقات منها الدورية والفجائية، وتتم في بعض الأحيان خارج أوقات العمل الرسمي، وأيام العطل.

وأشارت إلى أن الجولات التي يتم تنظيمها تشمل، التحقق من الآبار والمضخات بالإضافة إلى سحب عينات من جميع أنواع المشتقات النفطية المتوفرة في المحطات المنتشرة في الأردن، وترسل للفحص لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية خاصة البنزين بنوعيه 90 وأوكتان 95.

وكان قد شكا مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من ارتفاع نسبة التبخر في مادة البنزين المباع في الأسواق، بالإضافة إلى سرعة نفاذه من خزانات المركبات على غير العادة.

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