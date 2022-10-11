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الثلاثاء، 11-10-2022 01:43 م

الموافقة على استقدام عاملات المنازل من بورما "ميانمار" وهذا معدل الرواتب

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل لورانس أبو زيد إن وزارة العمل وافقت على استقدام العاملات من دولة بورما "ميانمار" وهي دولة تقع في جنوب شرق آسيا.

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وبين أبو زيد لـ "الوكيل الإخباري" إن الرواتب العالية المطلوبة للعاملات من ميانمار هي سبب التأخر في استقدامهم.


واشار ان مندوبين من وزارة العمل ، والنقابة ، ستذهب الى بورما لاستكمال الاجراءات الرسمية اضافة الى دراسة سوق العاملات هناك واجراء مزيد المفاوضات حول الرواتب الشهرية .


وأضاف أن الراتب المطلوب ما يقارب الـ400 دولار لكل عاملة مشيرا إلى أنه يضاهي رواتب العاملات الفلبينيات بالرغم من عدم اتقان اللغة الانجليزية بطلاقة مثل الجنسية الفلبينية .


ونوه إلى أن العاملات من دول أثيوبيا وغانا وأوغندا رواتبهم لا تتجاوز 250 دولارا.


وأشار إلى أنه يتم استقدام 23 ألف خادمة من دول مختلفة سنويا

 




 

 


 

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