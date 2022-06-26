الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام جمع التبرُّعات

الوكيل الإخباري -

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وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام جمع التبرُّعات لسنة 2022م، بهدف تحديث النِّظام الحالي، ومعالجة بعض المسائل فيه، كمراعاة التطوُّرات الإلكترونيَّة في عمليَّة جمع التبرُّعات.كما يهدف مشروع النِّظام الجديد إلى تمكين الأُسر وأفرادها من الاعتماد على الذَّات عن طريق إقامة مشاريع صغيرة مُنتجة من أموال التبرُّعات، وتمكين الجمعيَّات الخيريَّة من تحسين مستوى الخدمات التي تقدِّمها في مناطق أعمالها.إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للحدِّ من عمل الأطفال للأعــوام 2022 – 2030م، والخطَّة التنفيذيَّة لها للعام الحالي، وتكليف الجهات المختصَّة بتنفيذ ما ورد فيها كلٍّ حسب اختصاصه.وتأتي الاستراتيجيَّة بهدف مراعاة التغيُّرات والمستجدَّات الدَّاخليَّة والخارجيَّة التي انعكست على واقع عمل الأطفال، إضافة إلى التَّعديلات التي طرأت على التَّشريعات الوطنيَّة وتحديداً قانون الأحداث لعام 2014م، وتحديث المسوحات والإحصاءات المتعلِّقة بعمل الأطفال.