الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مديرية الامن العام تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

بني مصطفى: مشاركة المرأة في سوق العمل ركيزةً من ركائز النمو الاقتصادي

المالية تدعو الوزارات والدوائر الحكومية لتزويدها موازناتها وجداول تشيكلاتها

منحة بريطانية للأردن بقيمة 50.2 مليون جنيه استرليني

اختتام ملتقى حوار السياسات رفيع المستوى حول الدمج والتنوع في التعليم

مذكرة تفاهم بين جامعتي الهاشمية وسرت الليبية

المستشار الألماني: قلقون من أزمة اقتصادية عالمية وشيكة

بحرية الاحتلال تلاحق الصيادين في بحر محافظة غزة

الملك يستقبل الرئيس الفلسطيني في قصر الحسينية - صور

بوتين يزور طاجيكستان وتركمانستان الأسبوع القادم

الأحد، 26-06-2022 03:34 م

الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام جمع التبرُّعات

تعبيرية


الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام جمع التبرُّعات لسنة 2022م، بهدف تحديث النِّظام الحالي، ومعالجة بعض المسائل فيه، كمراعاة التطوُّرات الإلكترونيَّة في عمليَّة جمع التبرُّعات.اضافة اعلان


كما يهدف مشروع النِّظام الجديد إلى تمكين الأُسر وأفرادها من الاعتماد على الذَّات عن طريق إقامة مشاريع صغيرة مُنتجة من أموال التبرُّعات، وتمكين الجمعيَّات الخيريَّة من تحسين مستوى الخدمات التي تقدِّمها في مناطق أعمالها.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للحدِّ من عمل الأطفال للأعــوام 2022 – 2030م، والخطَّة التنفيذيَّة لها للعام الحالي، وتكليف الجهات المختصَّة بتنفيذ ما ورد فيها كلٍّ حسب اختصاصه.

وتأتي الاستراتيجيَّة بهدف مراعاة التغيُّرات والمستجدَّات الدَّاخليَّة والخارجيَّة التي انعكست على واقع عمل الأطفال، إضافة إلى التَّعديلات التي طرأت على التَّشريعات الوطنيَّة وتحديداً قانون الأحداث لعام 2014م، وتحديث المسوحات والإحصاءات المتعلِّقة بعمل الأطفال.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
الامن

مديرية الامن العام تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

w

بني مصطفى: مشاركة المرأة في سوق العمل ركيزةً من ركائز النمو الاقتصادي

6202215135712678669999

المالية تدعو الوزارات والدوائر الحكومية لتزويدها موازناتها وجداول تشيكلاتها

1

منحة بريطانية للأردن بقيمة 50.2 مليون جنيه استرليني

1

اختتام ملتقى حوار السياسات رفيع المستوى حول الدمج والتنوع في التعليم

w

مذكرة تفاهم بين جامعتي الهاشمية وسرت الليبية

أخبار متعلقة
main_image5b8d0fb20b230

قرار حكومي حول التعيين على الوظائف المُحدثة والشَّاغرة لجميع الوزارات

وزارة الداخلية

إحالة 4 محافظين في الداخلية إلى التقاعد - أسماء

0L5A8949

مواطنون يتساءلون عن تأخر تعديلات قانون الضمان ..ومصدر حكومي: لم تُعرض على مجلس الوزراء

3202227151540458491825

النقل البري: دراسة لتعديل أجور النقل العام

Image1_12201929135929486959485

الأمانة: لجنة لدراسة طلبات تثبيت عمال الوطن

278570342_361509149348629_4414047912973188008_n

%50 إعفاء من رسوم رخصة لافتة موقع بناء حتى نهاية حزيران المقبل