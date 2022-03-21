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الإثنين، 21-03-2022 11:35 م

الموافقة على البدء بإنشاء غابة في مناطق القطرانة والأبيض

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الوكيل الاخباري - التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، الاثنين، في مبنى الوزارة، عدداً من وجهاء وشيوخ مناطق القطرانة والأبيض.

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وثمن الوفد جهود الوزارة والمتابعة الميدانية من قبل الوزير ومشاريع التحريج، إضافة إلى مشاريع الحصاد المائي وإجراءات الوزارة في خفض الحيازات الحيوانية الوهمية، والتي انعكست جميعها بشكل إيجابي على المنطقة.


ووافق الوزير خلال اللقاء على البدء في انشاء غابة في مناطق القطرانة والأبيض، لاستغلال مياه الشركة (...) والحفيرة المائية الموجودة في منطقة الأبيض لزراعة الأشجار الحرجية وتشغيل أبناء المنطقة.


وتابع الحنيفات كافة المطالب التي عرضت في الاجتماع، ووجه إلى تلبيتها بما يتماشى مع صلاحيات الوزارة وإمكانياتها، مثمناً دور المواطن الواعي لمصلحة الوطن والتشاركية الفاعلة بين المجتمعات المحلية ووزارة الزراعة في تحقيق أهداف مشروع التحريج على مستوى المملكة ومناطق الطريق الصحراوي بشكل خاص.

 




 

 


 

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