الموافقة على اندماج أحزاب بمسمى حزب الائتلاف الوطني

الوكيل الإخباري - وافقت لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على مقترح تسمية "حزب الائتلاف الوطني" للحزب الجديد الذي سيتشكل من اندماج حزب المؤتمر الوطني "زمزم" وحزب الوسط الاسلامي، بحسب الناطق باسم المكتب التنسيقي المشترك بين الحزبين المحامي محمود الدقور.

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وقال الدقور، اليوم الأحد، إن ذلك جاء في رد رسمي من رئيس لجنة شؤون الأحزاب في الوزارة الدكتور علي الخوالدة، إلى امين عام حزب الوسط الاسلامي ورئيس المكتب التنسيقي المشترك الدكتور مصطفى العماوي، ما يعني أن المرحلة المقبلة تتطلب فقط اتخاذ القرار النهائي من المؤتمر العام في كلا الحزبين بالموافقة على الاندماج.



يشار إلى أن مجلس المستشارين في حزب المؤتمر الوطني "زمزم"، قد قرر قبل نحو اسبوع، رفع قرار الاندماج للمؤتمر العام في الحزب صاحب القرار النهائي مشفوعا بالموافقة على الاندماج، كما وافق مجلس شورى حزب الوسط الاسلامي على الاندماج ورفع القرار للمؤتمر العام في الحزب.



وسيعقد المؤتمر العام لكلا الحزبين، وفقا للدقور، خلال الفترة القريبة القادمة لاتخاذ القرار النهائي بالاندماج من عدمه، وفي حال اندماج الحزبين في حزب واحد سيمر الحزب الجديد "الائتلاف الوطني" في مرحلة انتقالية مدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة الرسمية على الاندماج هدفها ترتيب أوضاع الحزب الجديد المالية والادارية وتنظيم فروعه ولجانه والعضويه فيه.



وفي حال الموافقة النهائية على الاندماج وتأسيس الحزب الجديد، قال الدقور إننا سنكون أمام حزب يتجاوز عدد أعضائه 3 الآف عضو ولديه أكثر من 29 فرعاً موزعة على كل محافظات المملكة وألويتها.

(الغد)