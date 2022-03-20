الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (6) مكلَّفين

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (6) مكلَّفين، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضريبة العامَّة على المبيعات، بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون إلى اللجنة.

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