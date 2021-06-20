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الأحد، 20-06-2021 06:46 م

الموافقة على تسوية 1237 قضية ضريبية و6 قضايا جمركية

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 الوكيل الاخباري  - وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ(1237) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها إلى اللجنة.اضافة اعلان


كما وافق المجلس على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (6) قضايا لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

 




 

 


 

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