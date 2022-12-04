الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على تعيين (172) شخصاً ضمن مخزون الحالات الإنسانيَّة لدى ديوان الخدمة المدنيَّة، واستثنائهم من قرار وقف التَّعيينات؛ وذلك لظروفهم الإنسانيَّة الصَّعبة، وبعد اعتمادهم من لجنة الحالات الخاصَّة والمُلحَّة ولجنة الحالات الإنسانيَّة.



وشمل القرار (33) حالة على وظائف الفئة الثَّالثة من الحالات الخاصَّة والمُلحَّة، و(66) حالة على وظائف الفئتين الأولى والثَّانية المعتمدين على أكثر من فئة من فئات الحالات الإنسانيَّة، و(9) حالات من فئة الأُسر التي لديها متعدِّدي إعاقات أو إعاقات شديدة، و(64) حالة من المعتمدين حسب أقدميَّة تاريخ طلب الحالة الإنسانيَّة لبعض المحافظات والبوادي، وبنِسب تتلاءم مع مخزون المتقدِّمين على تلك المحافظات.

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