الأحد 04-12-2022
الوكيل الاخباري

الصين.. هبوط 3 رواد على الأرض بعد 6 أشهر في الفضاء

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض

الملك يغادر الجزائر متجهًا إلى روما

بدء عروض أيام الفيلم الكوري الأحد المقبل

الجنيه الذهب يصل لسعر غير مسبوق في تاريخ مصر

الارصاد : زخات من المطر الثلاثاء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

ترامب يدعو إلى إنهاء العمل بالدستور الأمريكي

جامعة آل البيت توضح بشأن تعرض إحدى حافلاتها لحادث سير

الملك والرئيس الجزائري يشهدان توقيع اتفاق و3 مذكرات تفاهم بين البلدين

الأحد، 04-12-2022 05:19 م

الموافقة على تعيين 172 شخصاً ضمن مخزون الحالات الإنسانيَّة

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على تعيين (172) شخصاً ضمن مخزون الحالات الإنسانيَّة لدى ديوان الخدمة المدنيَّة، واستثنائهم من قرار وقف التَّعيينات؛ وذلك لظروفهم الإنسانيَّة الصَّعبة، وبعد اعتمادهم من لجنة الحالات الخاصَّة والمُلحَّة ولجنة الحالات الإنسانيَّة.

وشمل القرار (33) حالة على وظائف الفئة الثَّالثة من الحالات الخاصَّة والمُلحَّة، و(66) حالة على وظائف الفئتين الأولى والثَّانية المعتمدين على أكثر من فئة من فئات الحالات الإنسانيَّة، و(9) حالات من فئة الأُسر التي لديها متعدِّدي إعاقات أو إعاقات شديدة، و(64) حالة من المعتمدين حسب أقدميَّة تاريخ طلب الحالة الإنسانيَّة لبعض المحافظات والبوادي، وبنِسب تتلاءم مع مخزون المتقدِّمين على تلك المحافظات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

الملك يغادر الجزائر متجهًا إلى روما

www

بدء عروض أيام الفيلم الكوري الأحد المقبل

main_image5e09c14054f96

جامعة آل البيت توضح بشأن تعرض إحدى حافلاتها لحادث سير

fff

الملك والرئيس الجزائري يشهدان توقيع اتفاق و3 مذكرات تفاهم بين البلدين

مبنى رئاسة الوزراء

إنهاء خدمات اللبون من “الطَّاقة والمعادن”.. والسَّعايدة رئيساً لمجلس المفوَّضين

الخصاونة ٢

زيادة مخصَّصات مراكز زها الثَّقافيَّة 200 ألف دينار سنويَّاً

أخبار متعلقة
315525812_493040952857615_1821961521757023144_n

منح أفضلية بإدماج النوع الاجتماعي في المشتريات الحكومية

الخصاونة ٢

مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

920222718343929433022

كناكريَّة رئيساً لصندوق استثمار أموال الضَّمان

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تُقرُّ نظام تنظيم وزارة الاتِّصال الحكومي

الخصاونة ٢

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 1023 شركة ومكلفًا

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء