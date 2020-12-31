الموافقة على تكفيل أعضاء مجلس نقابة المعلمين

الوكيل الإخباري - وافقت محكمة صلح جزاء عمان على طلب إخلاء سبيل أعضاء مجلس نقابة المعلمين بشرط كفالة مالية بقيمة 500 دينار.



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واستأنف وكيل الدفاع عن مجلس نقابة المعلمين المنحل، المحامي بسام فريحات، قرار قاضي صلح جزاء عمان والقاضي، بحبس نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، إضافة إلى اربعة آخرين من أعضاء المجلس مدة عام.



وعلى ضوء طلب الاستئناف المقدم للمحكمة، تقدم المحامي فريحات بطلب من المحكمة بالإفراج عن النواصرة وأعضاء المجلس الأربعة بالكفالة، نظرا لاستئناف القرار.



وكان النواصرة، إضافة إلى أعضاء المجلس (كفاح ابو فرحان، نضال الحيصة، معتصم البشتاوي وإبراهيم عساف) تبلغوا بقرار الحكم وجاهيا من قاضي صلح جزاء عمان.



