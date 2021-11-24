الأربعاء 24-11-2021
الوكيل الاخباري

اختتام ورشة عمل للتعريف بالاتفاقيات الدولية

استوديو زين يختتم مسابقة التصوير الإبداعي الأولى ويعلن أسماء الفائزين

بلدية عجلون توقع مذكرة تفاهم لتعزيز دور الشباب

التحالف يعلن تدمير ورش للصواريخ الباليستية والمسيرات بصنعاء

صناعة الزرقاء تطرق باب التصدير إلى السوق الصربي

اختتام فعاليات الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية في جامعة مؤتة

اتفاقية في مجال التدوير بين الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وجمعية البيئة

البيئة والزراعة تبحثان التعاون بمشروع التحريج الوطني

افتتاح ورشة توعية عن المشاركة الجماهيرية في مجال السلامة الاحيائية

انفجار في ميناء أم قصر جنوبي العراق

الأربعاء، 24-11-2021 09:17 م

الموافقة على طرح عطاءين لبناء 15 مدرسة حكومية وإنشاء مبانٍ لمعبر جسر الملك حسين

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - وافقت اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص على السير بإجراءات طرح عطاءين لمشروع تطوير وبناء 15 مدرسة لوزارة التربية والتعليم بحسب كودات المباني المدرسية الجديدة، ومشروع إنشاء مبانٍ وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين، المدرجين في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 - 2023، على أن يتم الإعلان عن وثائق العطاءين قبل نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأربعاء في رئاسة الوزراء، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وبحضور جميع الأعضاء، لبحث المشاريع التي ستنفذها وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر مشروع تطوير وبناء 15 مدرسة لوزارة التربية والتعليم أحد المشاريع الريادية الذي يترجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لبناء 15 مدرسة حكومية في محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

اختتام ورشة عمل للتعريف بالاتفاقيات الدولية

920211402020923878677

بلدية عجلون توقع مذكرة تفاهم لتعزيز دور الشباب

f

صناعة الزرقاء تطرق باب التصدير إلى السوق الصربي

11202116235419902811065

اختتام فعاليات الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية في جامعة مؤتة

ww

اتفاقية في مجال التدوير بين الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وجمعية البيئة

3

البيئة والزراعة تبحثان التعاون بمشروع التحريج الوطني

أخبار متعلقة
طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

وزير التربية : الوزارة تشدد على تطبيق البروتوكولات الصحية

مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان- (أرشيفية- تصوير_ أسامة الرفاعي)

انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بتربية الطيبة والوسطية

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

جرش : انطلاق الدورة 16 لجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية توضح حول أسباب قرار تقديم موعد الامتحانات النهائية

1120212194140158775234

وزير التربية : بيئة صحية آمنة وتدفئة وصيانة في المدارس

المدارس

وزير التربية : لن نتراجع عن التعليم الوجاهي