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الثلاثاء، 01-03-2022 08:12 م

الموافقة على فتح حساب التمكين الاجتماعي لحصول المؤمن عليهم على راتب تقاعد الشيخوخة

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الوكيل الاخباري - كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي عن موافقة مجلس إدارة مؤسسة الضمان على إنشاء حساب التمكين الاجتماعي الذي يهدف إلى تمكين المؤمن عليهم من الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة إذا كانوا غير مكملين المدة اللازمة للحصول على الراتب.

 

وقال المجالي في تصريح لموقع "الوكيل الاخباري" إنه يمكن الاستفادة من هذا الحساب من كان لديهم 84 اشتراكاً فعلياً ولم تكفي السلفة التي تمنحها المؤسسة لسداد تكلفة المدد التي يحتاجون لشرائها، أو المؤمن عليهم الذين توفوا وكانوا منتسبين بصفة اختيارية وانقطعوا عن الانتساب الاختياري ولم يمضي على انقطاعهم 60 شهراً.اضافة اعلان


ويستفيد من هذا الحساب الأردنيين وأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، واشترطت هذه التعليمات أن لا تزيد قيمة الراتب التقاعدي على 500 دينار وأن لا تزيد قيمة المساهمة عن 5 آلاف دينار.

كما اشترطت المؤسسة أن لا يكون المؤمن عليه أو ورثته قادرين على دفع تلك المبالغ.

وأضاف المجالي أن هذا الحساب سيتم تمويله من التبرعات المقدمة من المنشآت العاملة في المملكة والأفراد.

 

وِأشار أنه سيتم تشكيل لجنة مهمتها جمع التبرعات وايداعها في هذا الحساب.


 




 

 


 

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