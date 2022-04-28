الموانئ والجمارك في العقبة تحدد مواعيد الدوام خلال عطلة عيد الفطر



الوكيل الاخباري - أعلن الأمين العام المفوض المالي والإداري في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، محمد أبو طالب، عن مواعيد دوام منظومة الموانئ ومديرية جمرك العقبة والجهات كافة ذات الاختصاص بتخليص البضائع خلال عطلة عيد الفطر السعيد، التي ستعمل فيها على مدار الساعة دون توقف



باستثناء شركة ميناء حاويات العقبة أول أيام العيد، حيث سيتوقف العمل فيها ابتداءً من الساعة 5 ولغاية الساعة 8 صباحاً.

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