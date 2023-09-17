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الأحد، 17-09-2023 01:35 م

الموت كاد يخطف احمد بالبحر الميت .. وهذا ما حدث بمستشفى البشير - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تماثل الشاب أحمد نوّاف الشورة للشفاء بعد أن لدغته أفعى الحراشف السامة في منطقة البحر الميت، وأُدخل على إثرها مستشفيات البشير - قسم العناية الحثيثة  .

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فيما تماثل الشاب الشورة للشفاء عقب المتابعة الحثيثة من كادر مستشفيات البشير ، خاصة استشاري الأمراض الباطنية و الصدرية الدكتور طه اللوزي وأخصائي الباطني الدكتور باسم بدر وأخصائي الباطني الدكتور أنس التميمي ورئيس قسم العناية الحثيثة الدكتور خلدون خضر.

 




 

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