الموت يخطف الطفلة جودي ووالدها يروي للوكيل تفاصيل مؤلمة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - فارقت الطفلة جودي الحياة بعد معاناة مع المرض ومكوثها في المستشفى لعدة ايام نتيجة مشاكل صحية في خلايا الدماغ والقلب .

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والد الطفلة جودي روى للوكيل الاخباري اللحظات المؤثرة قبيل وفاة الطفلة حيث كانت تتواجد في احد المستشفيات الخاصة ووجه والدها نداء استغاثة لطلب نقلها الى مستشفيات القطاع الحكومي لعدم المقدرة على دفع تكاليف العلاج وهو ما تم بالفعل .

وقال والد الطفلة جودي انه تم نقلها بالامس وبعد وصولها بساعة اعلن وفاتها وتم دفنها مشيرا للوكيل انها الطفلة الوحيدة لديه .



