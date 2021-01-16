السبت 16-01-2021
الوكيل الاخباري

مجلس النواب يستمع إلى خطاب الموازنة العامة صباح الأحد

الصحة تنفي 4 شائعات حول عودة الحياة الى طبيعتها في الاردن

22 مشروع قانون على جدول أعمال مجلس النواب الأحد

الملك يغادر أرض الوطن الى دولة الامارات

الصحة توضح للوكيل حول الزامية إجراء فحص كورونا في بعض الاماكن

وزارة التربية تستكمل اليوم امتحانات كافة المراحل

اخر تفاصيل الحالة الجوية اليوم وأمطار مساء الغد

تونس تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا

كورونا.. 50 وفاة بالمغرب

الأرصاد تحذر من طقس صباح السبت

السبت، 16-01-2021 11:25 ص

الموت يخطف الطفلة جودي ووالدها يروي للوكيل تفاصيل مؤلمة

222


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - فارقت الطفلة جودي الحياة بعد معاناة مع المرض ومكوثها في المستشفى لعدة ايام نتيجة مشاكل صحية في خلايا الدماغ والقلب .

اضافة اعلان
 

والد الطفلة جودي روى للوكيل الاخباري اللحظات المؤثرة قبيل وفاة الطفلة حيث كانت تتواجد في احد المستشفيات الخاصة ووجه والدها نداء استغاثة لطلب نقلها الى مستشفيات القطاع الحكومي لعدم المقدرة على دفع تكاليف العلاج وهو ما تم بالفعل .

 

وقال والد الطفلة جودي انه تم نقلها بالامس وبعد وصولها بساعة اعلن وفاتها وتم دفنها مشيرا للوكيل انها الطفلة الوحيدة لديه .  


 




 

 


 

إقرأ ايضا
77

الصفدي يلتقي نظيره السعودي في الرياض

12021374336147738158

الصحة تنفي 4 شائعات حول عودة الحياة الى طبيعتها في الاردن

36

الاميرة بسمة بنت طلال توجه رسالة بعد تلقي لقاح كورونا

89823696_2708246279225135_8570385498596442112_o

الملك يغادر أرض الوطن الى دولة الامارات

وزارة الصحة 2)

الصحة توضح للوكيل حول الزامية إجراء فحص كورونا في بعض الاماكن

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

وزارة التربية تستكمل اليوم امتحانات كافة المراحل

أخبار متعلقة
3202020221921905877151

النعيمي ينعى طالبة في الصف الثاني

11202014155313996558275

العيسوي ينقل تعازي الملك لعشيرة العضايلة

12202029113329849481003

رئيس الوزراء يجري تدخلاً جراحياً

133698197_10221773238174130_1469990929977621234_o

مواقع التواصل الاجتماعي تتشح بالسواد إثر وفاة الإعلامي البشتاوي

320202915045797784551

وفاة بدرية محمد البنا

11

232 وفاة بسبب كورونا في الأردن خلال أسبوع