الجمعة 22-09-2023
الوكيل الاخباري

الموت يفجع الوسط الطبي بعد وفاة شيخ جراحي الأردن

قرار هام بشأن مباراة الفيصلي والأهلي

توضيح من الأمن العام حول فيديو اعتداء شارع عبدالله غوشة

قرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم

توضيح حول تعليق مشاركة أندية المحترفين بالدوري

مسيرة توعوية لتسليط الضوء على مرض الزهايمر والوقاية منه

تحويلات مرورية على طريق البحر الميت

نقاد وكتاب يحللون تجربة الكاتبة هند أبو الشعر في معرض عمان للكتاب

تواصل فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الخامس بالكرك

بيان صادر عن أمانة عمان الكبرى

الجمعة، 22-09-2023 10:03 م

الموت يفجع الوسط الطبي بعد وفاة شيخ جراحي الأردن

5


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعى مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية وأسرة المستشفى الطبية والإدارية المرحوم بإذن الله تعالى أحد أعمدة الطب، المعلم الطبيب والذي أمضى ما يزيد عن ٤٠ عاماً في العمل في الجامعة الأردنية ومستشفاها "الأستاذ الدكتور أحمد شيخ سروجية" .

ووصفت المستشفى المرحوم في بيان انه : "شيخ جراحي الغدد في الأردن والوطن العربي، الذي ترك بصمات كبيرة في القطاع الطبي، وكان أحد الأعضاء في مجمع اللغة العربية الأردني " .

وتم تشييع جثمانه اليوم الجمعة بعد صلاة الظهر من مسجد الشريعة جبل اللويبدة الى مقبرة العائلة في سحاب وتقبل التعازي للرجال وللنساء في جبل اللويبدة - ٨ شارع محمد الشريقي ولمدة ثلاثة ايام من يوم الجمعة من الساعة الرابعة وحتى الساعة العاشرة مساء.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202320204158607649181

توضيح من الأمن العام حول فيديو اعتداء شارع عبدالله غوشة

التربية والتعليم

قرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم

2

مسيرة توعوية لتسليط الضوء على مرض الزهايمر والوقاية منه

2

تحويلات مرورية على طريق البحر الميت

1

نقاد وكتاب يحللون تجربة الكاتبة هند أبو الشعر في معرض عمان للكتاب

1

تواصل فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الخامس بالكرك

أخبار متعلقة
الوحدات

مستشفى الجامعة يدعو مرشحين لاستلام كتاب التعيين ومباشرة العمل - أسماء

62023610461394208267

جامعة حكومية تعلن حاجتها للتعاقد مع مدرسين - رابط