الموت يفجع الوسط الطبي بعد وفاة شيخ جراحي الأردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعى مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية وأسرة المستشفى الطبية والإدارية المرحوم بإذن الله تعالى أحد أعمدة الطب، المعلم الطبيب والذي أمضى ما يزيد عن ٤٠ عاماً في العمل في الجامعة الأردنية ومستشفاها "الأستاذ الدكتور أحمد شيخ سروجية" .



ووصفت المستشفى المرحوم في بيان انه : "شيخ جراحي الغدد في الأردن والوطن العربي، الذي ترك بصمات كبيرة في القطاع الطبي، وكان أحد الأعضاء في مجمع اللغة العربية الأردني " .



وتم تشييع جثمانه اليوم الجمعة بعد صلاة الظهر من مسجد الشريعة جبل اللويبدة الى مقبرة العائلة في سحاب وتقبل التعازي للرجال وللنساء في جبل اللويبدة - ٨ شارع محمد الشريقي ولمدة ثلاثة ايام من يوم الجمعة من الساعة الرابعة وحتى الساعة العاشرة مساء.

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