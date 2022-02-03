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الخميس، 03-02-2022 02:38 م

الموسيقار سكرية رئيسا لمسابقة التأليف الموسيقي العالمية

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الوكيل الإخباري - اختارت مسابقة التأليف الموسيقي العالمية في العاصمة الصربية براغ، الموسيقار الأردني الدكتور هيثم سكرية، رئيسا لدورتها الثالثة التي ستنطلق في شهر كانون الأول المقبل.

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ويأتي اختيار سكرية عضو هيئة التدريس في كلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية هذا العام، بعد أن حصل على الجائزة نفسها عام 2018 وكان عضوا فيها عام 2019.


وقال سكرية، "أتشرف للعام الثاني على التوالي برئاسة لجنة مسابقة التأليف الموسيقي العالمية بعد اختياري عام 2020، لتمثيل بلادي وجامعتي في أهم المحافل الثقافية والفنية العالمية، من خلال ترؤس اللجنة الدولية في المسابقة العالمية للموسيقى والتأليف السيمفوني".


وأضاف "إن اختياري رئيسا لهذه اللجنة، جاء بعد فوزي في المسابقة نفسها، وحصولي على الجائزة العالمية عام 2018، ثم اختياري عام 2019 عضوا في اللجنة ذاتها، ثم تسميتي رئيسا للجنة عام 2020، واستطعت من خلال رئاسة اللجنة الدولية أن أضع اسم بلدي الأردن وجامعتي الأم؛ الجامعة الأردنية، في أهم المحافل الدولية في مجال الثقافة والفنون".


واوضح أن أهمية المشاركة تكمن بأنها تعكس المستوى المتقدم للأردنيين كقياديين ومبدعين، مشيرا إلى أنه تمكن من قيادة اللجنة التي تضم خبراء من صربيا وألمانيا واسبانيا، وكذلك المشاركات التي تضم معظم بلدان العالم.

 




 

 


 

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