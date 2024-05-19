الأحد 19-05-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل القدر يحول دون وقوع كارثة.. سائق يفقد السيطرة على مركبته الكهربائية.. وخبراء يكشفون أبرز الأسباب

مسيرات الاحتلال تطلق النار على صحفيين شرق رفح

جيش الاحتلال: إصابة 44 جنديا وضابطا نهاية الأسبوع الماضي في غزة

الكويت تشتري 500 ميغاوات من الكهرباء من خلال الشبكة الخليجية

الاحتلال يمنع تلفزيون فلسطين من أداء عمله في الخليل

لمدة 30 يوماً .. إعفاء مؤقت للسعوديين من تأشيرة الدخول إلى الجبل الأسود

الادارة المحلية: يجري العمل حاليا على تأسيس "مركز للإنذار المُبكر"

جيش الاحتلال يوافق على المرحلة التالية في رفح

توضيح حكومي حول وفاة طفل سقط من باص في اربد

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في "جرائم حرب كثيرة" مرتكبة في غزة

الأحد، 19-05-2024 01:47 م

المومني: المشاركة الحزبية تبعدكم عن الهوية الضيقة

WhatsApp Image 2024-05-19 at 1.15.55 PM


الوكيل الإخباري - أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن منظومة التحديث السياسي انبثقت أساسا عن الرؤية الملكية لبرنامج التحديث الشامل في المملكة سياسيا واقتصاديا وإداريا وان عملية التحديث السياسي التي توجت بتعديلات تشريعية مهمة شملت قانوني الانتخاب والأحزاب ركزت على أهمية وضرورة ادماج الشباب في برامج الدولة وفي الحياة العامة وضمنت لهم حق الانتساب للأحزاب وتولي مواقع قيادية فيها دونما خوف من المساءلة فقد قدم قانون الأحزاب لهم حماية تشريعية وردت في المادة الرابعة من القانون حيث يمنع القانون مساءلة أي شخص بسبب انتمائه الحزبي، وعلى صعيد المشاركة في الانتخابات قدم قانون الانتخاب ما يمكن اعتبارها حوافز تشريعية لحث الشباب على المشاركة ليس فقط بصفة ناخبين وانما بصفة مترشحين أيضا حيث خفض القانون سن الترشح إلى ٢٥ سنة بدلا عن ٣٠ إضافة إلى امتيازات شبابية لافتة في قانوني الانتخاب والأحزاب .

اضافة اعلان


جاء حديث المومني في لقاء نظمته مديرية شباب اربد مع شباب وشابات من المشاركين في فعاليات الملتقى السنوي للمرشدات لمرحلة الجوالة لعام 2024، بعنوان" دور الحركة الإرشادية في تعزيز الانتماء الوطني"، وذلك بمشاركة 40 شابة ومثلهن من الشباب من أعضاء المراكز الشبابية في إربد، ضمن الفئة العمرية من (18-24 عاما) .


وتناول المومني في محاضرته الفرص التي أتاحها كل من قانوني الانتخاب والأحزاب للشباب وللمرأة من اجل ادماج هاتين الفئتين على نحو فاعل في عملية التحديث السياسي والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية  وقضايا الوطن ،كما اكد على التوجيه الملكي خلال زيارة جلالته للهيئة المستقلة للانتخاب بضرورة واهمية اجراء الانتخابات القادمة بأعلى درجات النزاهة والشفافية وبأن جلالة الملك اكد اكثر من مرة على ان الانتخابات القادمة المقررة في العاشر من أيلول القادم تعتبر مرحلة فاصلة في الحياة السياسية ومشروع التحديث الوطني وعلى الجميع بذل كل الجهود لإنجاح هذه الانتخابات وجعلها نموذجاً يحتذى يقدم صورة جميلة امام العالم عن بلدنا .


وتحدث المومني عن أهمية المشاركة في الانتخابات بورقتي اقتراع احداهما للقائمة الحزبية التي تعتبر بداية التغيير الكبير في الانتخابات الأردنية لأنها تعبر عن انتماء للوطن الأردني بجميع مكوناته بعيدا عن  الانتماءات الضيقة ومن هذا المنطلق فإن الشباب الأردني مطالب بالاستجابة لهذا التغير الجديد على قانوني الانتخاب والأحزاب والتعامل مع الانتخابات على انها خيارات الناخبين بين برامج وليس بين اشخاص فالانتخابات على أساس حزبي برامجي هي المقدمة الطبيعية لتشكيل الحكومات البرلمانية، وأشار المومني إلى أهمية مواصلة الأردن استراتيجية التدرج في عملية التحديث بلا قفزات لا تحمد عقباها.

 

وفي هذا السياق أوضح الفرق بين عملية الإصلاح وعملية التحديث فالأردن لم يبدأ عملية الإصلاح التشريعي اليوم وانما منذ نشأة الدولة الأردنية وقد راكم إنجازات كبيرة على هذا الصعيد وان ما يقوم به اليوم هو عملية تحديث واسعة  النطاق على منجزات تحققت طوال عقود مضت .


وفي نهاية اللقاء الذي قدمه وأداره الأستاذ يحيى المومني مدير مديرية شباب اربد أجاب المفوض المومني عن أسئلة الحضور.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-05-19 at 10.48.08 AM (3)

عاجل القدر يحول دون وقوع كارثة.. سائق يفقد السيطرة على مركبته الكهربائية.. وخبراء يكشفون أبرز الأسباب

1716120870501

اتفاقية لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية لبلدية طبقة فحل

1716108429468

مديرية شباب اربد تواصل تنفيذ الأنشطة الشبابية والثقافية

487296_1_1675614512

الادارة المحلية: يجري العمل حاليا على تأسيس "مركز للإنذار المُبكر"

WhatsApp Image 2024-05-19 at 2.20.43 PM

توضيح حكومي حول وفاة طفل سقط من باص في اربد

495622

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في "جرائم حرب كثيرة" مرتكبة في غزة

أخبار متعلقة
0رئاسة_الوزراء

الحكومة تعدل الإجازة بدون راتب وتلغي حجز شواغر موظفي القطاع العام

6645ad3e80da4

الأعلى لذوي الإعاقة والمستقلة للانتخاب: انتخابات 2024 ستكون دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة

M63A9710 - Copy

التحديث السياسي.. ترقب للمس النتائج في الانتخابات المقبلة

M63A9710 - Copy

هؤلاء لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية رغم حملهم للجنسية الأردنية

65cf50f947891

ماذا يعني ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى مستويات تاريخية؟

1000466179

المعايطة: الأردن القوي ملتزم بإجراء الانتخابات النيابية وفق الدستور