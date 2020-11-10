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الثلاثاء، 10-11-2020 12:44 م

المومني: تمديد فترة التصويت لا يرتبط بنسبة الاقتراع بل بكثافته

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الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن تمديد فترة التصويت يرتبط بوجود كثافة تصويت بدائرة معينة أو بعدة دوائر ولا يرتبط بنسبة الاقتراع.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي ردًّا على سؤال حول احتمالية تمديد فترة الاقتراع، التي تنتهي عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدا انه يحق لمجلس مفوضي الهيئة تمديدها إلى الساعة التاسعة من ذات اليوم.


وأوضح المومني أنه تم تخصيص 23 مركزًا نموذجيًا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، من خلال مدارس موزعة على مستوى المملكة، وتم تزويدها بالمرافق المساندة التي تساعدهم.


ويبلغ مجموع مراكز الاقتراع على مستوى المملكة 1824 مركزًا، تحتوي على 8061 صندوق اقتراع، منها 3842 للذكور، و4219 للإناث.

 

المصدر: بترا 

 


 




 

 


 

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