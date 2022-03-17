المومني: دول تستفيد من تجربة الأردن بالانتخابات

الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، الخميس، إن الكثير من دول المنطقة أصبحت تستفيد من التجربة الأردنية، لافتاً إلى وجود معهد إقليمي لتدريب وتأهيل الأشخاص من داخل الأردن وخارجه على كيفية إدارة الانتخابات بكل مراحلها بنزاهة وشفافية، وأن الأردن قطع شوطاً كبيراً في مجال إدارة الانتخابات. اضافة اعلان





وأوضح أنه سيتم أولاً اعلان نتائج رؤساء البلديات وبعدها أعضاء مجالس المحافظات ومن ثم أعضاء البلديات.



وتابع المومني في جلسة حوارية نظمتها جمعية اعلاميي لواء بني كنانة أن الهيئة اتخذت الإجراءات كافة التي من شأنها إنجاح العملية الانتخابية بكافة مراحلها وبصورة واضحة ابتداءً من فتح الصناديق وبدء العملية الانتخابية مروراً بعملية الفرز ولغاية خروج كافة النتائج ليصار الى الإعلان عنها رسمياً بعد مرورها بكافة مراحلها القانونية.



وأكد، أن الهيئة المستقلة للانتخاب تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ولا يعنيها من هو الفائز بقدر العمل على إنجاح العملية الانتخابية بكل شفافية ووضوح واخراجها ضمن المعايير الدولية بما يليق بسمعة الأردن.



ودعا إلى الابتعاد عن بعض الاشاعات المغرضة والتي تكون أحيانا مقصودة ولا تستند على أي دليل منطقي او قانوني ولغايات شخصية من بعض الأشخاص المعروفين للجميع، مؤكداً ان أبواب الهيئة مفتوحة للجميع وجاهزة للرد على أي استفسار من قبل المترشحين والوقوف على أي تجاوز مهما كان حجمه.



وأشار المومني إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب معنية بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، دون ان تتدخل أو تؤثر بمجرياتها باتجاه أي مرشح او مرشح، وانها تعمل بصورة مستقلة، لافتاً إلى انها تعتبر ثمرة من ثمرات الإصلاح السياسي.



واستعرض الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في جميع مراحل العملية الانتخابية بدءًا من اعداد جداول الناخبين حتى اعلان النتائج الرسمية، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على انجاز كافة التجهيزات المتعلقة بتأهيل تأهيل مراكز الفرز والاقتراع.



وأوضح المومني بأن الهيئة المستقلة للانتخاب ليست جهة تشريعية، بل هي جهة منفذة للتعليمات والقوانين الصادرة من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بالانتخابات، وانها انبثقت من مطالبات شعبية كانت قد تقدمت بها للجهات المعنية، وأنها تعمل ضمن أسس ومعايير محددة، ووفق قوانين معتمدة من قبل الجهات المعنية كالبلديات وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.



من جانبه، قال المتصرف القضاة بأن الحاكمية الإدارية في اللواء تقف على مسافة واحدة من الجميع، وانها مستعدة للقيام بكافة الاعمال التي تطلب منها من قبل الجهات المعنية مؤكداً أهمية دور وسائل الاعلام بتقديم المعلومة الصادقة والموثوقة للمواطن لتعريفه بإجراءات العملية الانتخابية وتحفيزه على المشاركة الفاعلة في الانتخابات للمشاركة في صنع القرار واختيار ممثليهم لإحداث التغيير الإيجابي والنهوض بمناطقهم لتعم الفائدة على الجميع.



وأشاد رئيس الجمعية أسامة الزعبي بجهود الهيئة المستقلة للانتخاب في الجوانب الإجرائية المتصلة بالعملية الانتخابية والجوانب التوعوية والتثقيفية، لافتاً إلى دور الاعلام بتعزيز الإيجابيات والتفاعل مع مختلف القضايا المحلية والوطنية.



