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السبت، 12-03-2022 10:59 م

المومني: لا سُلطان لأحد على الهيئة المستقلة للانتخاب

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الوكيل الاخباري - شاركت الهيئة المستقلة للانتخاب السبت، في الورشة الحوارية التي نظمتها ودعت إليها جمعية ملتقى الأغوار الجنوبية تحت عنوان: "الانتخابات والمشاركة في صنع القرار" بحضور جمع غفير من أبناء المجتمع المحلي في اللواء.

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وأكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني استقلالية الهيئة ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع مرشحين وناخبين، موضحا أن الهيئة لا سلطان لأحد عليها وانها لا تتعرض لأية ضغوطات من أي جهة كانت.


وأضاف المومني أن الهيئة تطبق المعايير الدولية في النزاهة والشفافية والحياد ولكن من يخسر الانتخابات يحاول أن يشكك بمجريات العملية الانتخابية ويوجه أصابع الاتهام الي أجهزة الدولة وبضع اللوم عليها، مؤكدا أن المواطن هو أداة التغيير وعلينا أن نذهب إلى التغيير ولا ننتظر أن يأتي إلينا، باعتبار صناديق الاقتراع هي الحكم وأن المشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية يتحملها الجميع كواجب وحق علينا أن نأخذه.


واستعرض المومني خلال اللقاء استعدادات الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان وإجراءات وضمانات النزاهة المتبعة من قبل الهيئة والتي تثبت شفافيتها فعلا وليس قولا.


وقدم المومني شرحا مفصلا للتقويم الانتخابي من مرحلة إعداد جداول الناخبين وآلية الاقتراع، مؤكدا أن جميع هذه المراحل تتم وفقا للقانون وبمنتهى الشفافية، ولا مكان للحديث عن التلاعب أو هندسة الانتخابات والتي يتم تناقلها في سياق حملات التضليل التي تستهدف مكانة الدولة الأردنية وتستند إلى التشكيك والإشاعة.

 

وفي نهاية اللقاء دار حوار موسع أجاب فيه المومني على أسئلة واستفسارات الحضور.


 




 

 


 

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