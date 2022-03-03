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الخميس، 03-03-2022 08:28 م

إزالة المخالِفة على نفقة المرشح...

المومني لـ"الوكيل": لن نُحمّل المرشحين مسؤولية اليافطات التي سقطت اليوم

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الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن العشرات من يافطات الدعاية الانتخابية تساقطت وتطايرت الخميس بفعل الحالة الجوية والرياح الشديدة التي هبّت على المملكة اليوم.

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وأضاف المومني في تصريح لموقع "الوكيل الاخباري" أن اليافطات التي تطايرت اليوم كانت بسبب ظروف جوية خارجة عن إرادة الجميع، رغم أن أغلبها كان مثبت بشكل صحيح، إلا أن شدة الرياح أسقطتها، مشيراً إلى أن الهيئة لن تُحمِّل المرشحين أصحاب تلك اليافطات المتساقطة مسؤولية ذلك، كونه جاء لظرف خارج عن إرادتهم.

 

وأشار أن الهيئة المستقلة وأمانة عمّان الكبرى والبلديات تراقب باستمرار اليافطات المعلقة في شوارع المملكة، حيث يتم إزالة أي يافطة مخالفة على الفور، سواء كانت مخالفة في أماكن تعليقها أو عدم تثبيتها بشكل آمن أو إذا كان حجمها يشكل خطراً على السلامة العامة، وذلك على نفقة المرشح التي تعود له اليافطة من خلال مبلغ الأمانات الذي يتم دفعه بدل "تأمين" في الدعاية الانتخابية.

 

وحول عملية الطعون في صحة الترشح، قال المومني لـ"الوكيل الاخباري" أن اليوم الخميس هو أول أيام تقديم الطعون أمام المحاكم النظامية المختصة.

 

وختم بأن العملية الانتخابية المقبلة سيتم الترتيب لها بشكل كبير جداً بحيث تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات.


 




 

 


 

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