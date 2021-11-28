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الأحد، 28-11-2021 08:18 م

المومني: ملزمون بقرارات لجنة الأوبئة حول إجراء الانتخابات

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الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الناطق الإعلامي باسمها جهاد المومني إنّ الهيئة تستعد لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات في ظل ظروف وبائية صعبة.

وبيّن في حديثٍ لبرنامج هذا المساء الذي يقدمه الزميل مهند مبيضين عبر شاشة التلفزيون الأردني، مساء الأحد، أن الهيئة جزء لا يتجزأ من الدولة الأردنية وقرارات الهيئة لا تنفصل عن قرارات الدولة الأردنية ونذهب بقراراتنا المتعلقة بالشق الوبائي بما تذهب إليه وتقرره اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

وتابع أن لجنة الأوبئة إذا ما قررت أنه يمكن إجراء الانتخابات أو عدم إجرائها فإن الهيئة ملزمة بالتنفيذ.

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