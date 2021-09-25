المومني: ننتظر إرادة ملكية بشأن نظام دوائر الانتخابات البلدية

الوكيل الإخباري - توقع الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إجراء انتخابات البلديات ومجالس المحافظات مطلع الربيع المقبل.

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وبين في تصريحات صحافية ، إن نظام الدوائر في لمساته الأخيرة، “حسبما علمنا”، وأنه يُنتظر إقراره وتوشيحه بالإرادة الملكية ثم نشره بالجريدة الرسمية ليكون الطريق سالكا لإجراء الانتخابات.

ولفت المومني إلى أن الهيئة تستعد للانتخابات بإعداد تعليمات تنفيذية جديدة للانتخابات وتدريب الكوادر على تطبيقه.



ونوه بأن الهيئة تنتظر اتخاذ الحكومة قرارها بإجراءات الانتخابات،حيث بعدها ستحدد موعد يوم الاقتراع، لافتا إلى أن هناك مهلة 4 شهور بعد قرار الحكومة.



وأكد المومني أن المهلة قد لا تكون كافية، لكن بحكم الخبرة في الهيئة المستقلة لسنوات طويلة وعدة انتخابات ناجحة نعتقد أننا سنكون جاهزون.



ورجح المومني أن يكون موعد يوم الانتخاب في بحر الأسبوع، حيث عادة ما يكون يوم الثلاثاء، موضحاً أن ذلك يأتي بهدف رفع نسبة التصويت.

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