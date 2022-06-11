المياه : إزالة اعتداءات على خط ناقل اللجون في الكرك

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، أنها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، لإزالة الاعتداءات على الخط الناقل الرئيسي المزود لمناطق القصر/ الكرك بمياه الشرب للمواطنين بطاقة 50 مترا مكعبا/ الساعة لاستخدمها لري مزارع وبرك وتعبئة صهاريج مخالفة.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، إنه تم ضبط الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط بأقطار مختلفة وإزالتها، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة، موضحة انه جرى إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.



وثمنت الوزارة وعي وتعاون المواطنين الدائم والجهات الرسمية والشعبية والأهلية في المملكة لإنجاح هذه الحملة، مؤكدة أن الاعتداء على أي من مصادر المياه هو جريمة.