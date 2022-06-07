المياه: إزالة 29 اعتداء في مأدبا والكرك

الوكيل الاخباري - نفذت وزارة المياه والري حملة، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، لإزالة الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية للشرب لاستخدامها لري مزارع وتعبئة صهاريج، حيث تم ضبط 22 اعتداء بمنطقة العامرية في مأدبا و7 اعتداءات في منطقة صرفا في الكرك.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه وضمن الجهود المتواصلة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة، قامت كوادر الوزارة بإزالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط بأقطار مختلفة لري مزارع وتعبئة برك وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

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