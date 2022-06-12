المياه: إصلاح خط ناقل ساكب بعد انسداده بجذوع شجر

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري إنه تم إصلاح خط ناقل ساكب/ جرش وتصويب الوضع وإعادة الضخ صباح الأحد إلى مناطق الدور في ساكب.

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وأضافت في بيان صحفي، أن "كوادر الوزارة قامت بالتحرك إلى الموقع والبحث عن مصدر الخلل على طول مسار الخط ليتبين وجود جذوع شجر تم وضعها داخل الخط الناقل لمنع وصول المياه إلى المناطق المخصص عليها الدور".



وبينت الوزارة أن المناطق التي تأثرت بتأخر الضخ هي: مناطق ساكب وحي الوسط وحي الطور العالي والمنخفض وحارة الذيب وطريق الحسينيات والهواية والمسرب ونجدة وطريق المحمية، وقد عاد الضخ إليها صباح الأحد.



وكان أحد الخطوط الناقلة للمياه في محافظة جرش قد تعرض للانسداد بشكل مفاجئ أثناء تحويل الضخ الى مناطق الدور في ساكب.



وتناشد الوزارة جميع المواطنين التعاون خاصة في هذه الظروف المائية الحرجة نتيجة نقص كميات المياه والإبلاغ عن الاعتداءات وجميع محاولات العبث، لإنجاح الجهود التي تبذلها الفرق الفنية.



وأكّدت أن القانون يعتبر الاعتداء على خطوط ومصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.