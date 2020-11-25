المياه: إعادة الضخ لمناطق في السلط

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه، أنه جرى إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من عملية الصيانة وإصلاح الخطوط والمحابس داخل حرم محطة نقب الدبور في مدينة السلط واستكمال جميع الأعمال اللازمة.وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إلى أن عملية ضخ المياه لمناطق البقعان، العامرية، كفرهودا، الرابح، البحيرة، سوادة، المدينة الرياضية، إسكان المهندسين وضاحية الزهور في مدينة السلط ستعود من الليلة إلى طبيعتها وفق البرنامج المُعلن.وثمنت الوزارة تعاون المواطنين وتفهمهم لمثل هذه الظروف الخارجة عن إرادة سلطة المياه.