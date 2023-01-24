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الثلاثاء، 24-01-2023 09:35 ص

المياه: اتفاقية لتطوير واستدامة محطة الزارة ماعين بقيمة 1.8 مليون دولار

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الوكيل الإخباري - وقّع وزير المياه والري محمد النجار، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تطوير وتحسين محطة مياه الزارة ماعين لتطوير واستدامة المحطة من خلال بناء خزان بسعة 1000 متر مكعب وخط تحويلي بديل (Bypass Facility) بقيمة 1.8 مليون دولار ممولة كمنحة من الوكالة الأمريكية بنسبة 80% بما يضمن استدامة التزويد المائي من هذه المحطة إلى مناطق التزويد ضمن الجهود المتواصلة لرفع أداء وكفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي.

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وأشار وزير المياه والري في بيان صحفي إلى أن محطة الزارة ماعين تعد واحدة من الأنظمة الرئيسية لتوفير امدادات المياه لتزويد العاصمة عمان بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميا أي 38 مليون متر مكعب سنويا من المياه النقية الصالحة للشرب.


وبين أن نظام المحطة يعمل من خلال 25 مضخة في خمس محطات ضخ رئيسية، حيث يهدف المشروع الحالي الى استدامة عمل المحطة وتطويرها مشيرا الى أن وزارة المياه والري تعمل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على استبدال المضخات الموجودة حاليا وتوفير استدامة إضافية في نظام المحطة من خلال تركيب مضخة إضافية في كل محطة من المحطات الرئيسية.


وزاد النجار أن المشروع ونتيجة عمل المحطة منذ سنوات طويلة على مدار الساعة يهدف الى تحقيق استدامة كونه أصبح هناك بعض التآكل داخل خزان معالجة المياه الحالي حيث سيتم بناء خزان جديد بسعة 1000 متر مكعب وخط بديل Bypass Facility بما يضمن ديمومة تشغيل هذه المحطة الرئيسية خلال مدة لا تزيد على 6 شهور.


وتعد محطة الزارة ماعين من المحطات الهامة التي يتم فيها معالجة المياه بالطريقة التقليدية من خلال الترسيب والفلترة بما ينتج مياه ذات جودة عالية مطابقة للمواصفة الأردنية لمياه الشرب وتتزود من ينابيع وادي ماعين – الزارة – الموجب.


وأكد وزير المياه والري على ضرورة إنجاز كافة الأعمال في الوقت المحدد وبأعلى المواصفات ، مشيدا بالدعم المتواصل من الوكالة الامريكية مؤكدا أن الشراكة الفاعلة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID منذ ما يقارب 70 عاماً هي شراكة مستمرة.

 




 

 


 

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