المياه: اتفاقية لتطوير واستصلاح 20 ألف دونم

الوكيل الإخباري - وقع وزير المياه والري، المهندس محمد النجار، والرئيس التنفيذي لـ مجموعة" VRM Biologik" الأسترالية المتخصصة في استصلاح التربة، كين بيلامي، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لتطوير واستصلاح 20 ألف دونم.

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وأكد النجار أن قطاع المياه يعمل بكل إمكانياته تنفيذا للتوجيهات الملكية للحكومة بتطوير الأراضي الزراعية في مناطق وادي الأردن والمناطق الأخرى ضمن مشروع زراعة الأعلاف المستدامة بالتعاون مع وزارة البيئة، بهدف تمكين المزارعين من تحقيق التنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المستلزمات كافة لتطوير الأراضي.



وقال إن هذا المشروع الريادي الهادف للاستفادة من أحدث التكنولوجيات العالمية الحديثة بأسعار زهيدة لتغطية نحو 20 ألف دونم يضمن رفع كفاءة التربة واستصلاح الأراضي، وإصلاح النظام البيئي والتحويل الآمن للمخلفات العضوية، ومواجهة التغييرات المناخية و تعزيز المعرفة العلمية حول تحمل الأنواع النباتية وطبيعة التربة المستهدفة لظروف الإنتاج غير التقليدية وإمكانية إيجاد بدائل إنتاجية للمزارعين.



وأشار إلى أن المشروع سيعمل على تقليل استهلاك المياه بنسب كبيرة، والتخفيف من آثار الأسمدة وتقليل ملوحة التربة، وذلك نظرا لأن الأردن وعلى مدى العقود الماضية استخدم المصادر المائية المتوفرة المتمثلة بالمياه الجوفية من الأحواض المائية والتي أصبحت غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد الناتج عن زيادة التعداد السكاني، مما اضطر الأردن لاستخراج المياه بحد يفوق الاستخراج الآمن لهذه المصادر، وضرورة البحث عن مصادر قادرة على مواكبة الطلب على المياه.



وأوضحت أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندسة منار المحاسنة، أن أزمة المياه تشكل التحدي الأول للأردن نتيجة شح المصادر المائية في المنطقة، ووصولا لتحقيق الأمن المائي والغذائي، والحفاظ على البيئة من التدهور المستمر، ولذلك لا بد من استقطاب المشاريع الزراعية لتطوير القطاع الزراعي بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.



وبينت أن البدء بهذا المشروع يأتي لتنفيذ تجربة التحويل الآمن للمخلفات العضوية لرفع كفاءة وخصوبة التربة، ومواجهة التغييرات المناخية، والتي تتمحور أهميتها في إيجاد معادلة بين الموارد الأرضية والمائية وتأثيراتها على الاستدامة في ظل تحديات تراجع الأراضي، وتعزيز المعرفة العلمية حول تحمل وملاءمة الأنواع النباتية وطبيعة التربة المستهدفة لظروف الإنتاج غير التقليدية.



وأشارت إلى أن نطاق عمل المشروع البالغة قيمته نحو 100 ألف دولار، بالتعاون مع وزارة البيئة يأتي ضمن مشروع زراعة الأعلاف المستدامة، والذي سيمتد للعامين المقبلين، ضمن مناطق اختصاص وادي الأردن، وسهول ذيبان والخربة السمرا وجنوب عمان، لرفع كفاءة الأراضي المجاورة لمشاريع الاستفادة من المياه المعالجة، إضافة إلى مناطق أخرى سيجري التوافق عليها مع الجهات المشاركة.