المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 72% والسدود إلى 113.5 مليون م3

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن ان حجم التخزين الكلي في السدود ارتفع الى 113.5 مليون متر مكعب بنسبة 40.5% من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 280.7 مليون متر مكعب حيث دخل اليها خلال 24 ساعة نحو 9 مليون متر مكعب حتى صباح اليوم الخميس.

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وتركزت كميات المياه الداخلة إلى السدود في سد الملك طلال حيث كانت 4 ملايين م3، فيما دخل سد الوالة ما مجموعه 2.5 مليون وتوزعت الكمية على باقي السدود في مختلف المناطق.



وحول نسب التخزين في السدود فقد بلغت في سد الوحدة 10,9 مليون م3 بنسبة تخزين 10,28%، سد وادي العرب 7,190 مليون م3 بنسبة 42,8%، وسد زقلاب 1,4 مليون م3 بنسبة 35,8%، وسد كفرنجة 2,2 مليون م3 بنسبة 28,8%، وسد الملك طلال 43,6 مليون م3 بنسبة 65%، وسد وادي شعيب 1,254 مليون م3 بنسبة 100%، وسد الكفرين 5 مليون م3 بنسبة 59%، وسد زرقاء ماعين 897 الف م3 بنسبة 44,8% ، وسد الوالة 13,4 مليون م3 بنسبة 53,4%، وسد الموجب 22,1 مليون م3 بنسبة 89,5% ، وسد التنور 4,6 مليون م3 بنسبة 32,3%، وسد اللجون 209 الف م3 بنسبة 21%، وسد الكرك 202 الف م3 بنسبة 10,1%.



وأوضحت ان الهطول المطري ارتفع الى ما يقارب 72% من المعدل السنوي العام طويل الأمد مشكلا ما نسبته 90,3 % من مجموع الامطار الهاطلة العام الماضي ، وقد سجلت أعلى كمية هطول في الكرك 24 ملم خلال الـ 24 الماضية.



وأشارت إلى أن معدل الهطول في العاصمة عمان 6,9 ملم كان اعلاها في صويلح 22,4 ملم ، وفي البلقاء معدلا 5,4 ملم اعلاها في السلط 9,3 ملم ، وفي مأدبا معدلا 7,3 ملم اعلاها في الجديدة 12,4 ملم ، وفي الزرقاء معدلا 1,6 ملم اعلاها في العالوك 4,3 ملم، وفي جرش معدلا 5,9 ملم اعلاها في ثغرة عصفور 10,6 ملم، وفي المفرق معدلا 0,9 ملم اعلاها في رحاب 3,9 ملم، وفي محافظة اربد معدلا 1,5 ملم اعلاها في اربد 4 ملم، وفي عجلون معدلا 6,7 ملم اعلاها في رحابا 15,8 ملم، وفي الكرك معدلا 10,4 ملم اعلاها في مدينة الكرك 24 ملم وفي عي 17,1 ملم ، وفي الطفيلة معدلا 7,3 ملم اعلاها في مدينة الطفيلة 20,8 ملم ، وفي معان 0,3 ملم اعلاها في الشوبك 1,8 ملم وباقي المناطق لم تسجل هطولات فيما محافظة العقبة لم تسجل أي هطولات.