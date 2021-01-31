المياه: ارتفاع تخزين السدود 35%

الوكيل الاخباري - قال وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان ان المنخفض الجوي الاخير عزز المخزون المائي لسدود المملكة الرئيسية الـ14 حتى صباح اليوم الاحد، ورفع التخزين فيها الى 118.5 مليون متر مكعب، بنسبة بلغت 35.2 بالمئة من الطاقة الكلية للتخزين البالغة 336.4 مليون متر مكعب.

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واوضح في بيان، ان حجم المطر التراكمي الساقط على محافظات المملكة كافة من بداية الموسم ارتفع الى 3039.6 مليون متر مكعب، ما نسبته 37.1 بالمئة من المعدل السنوي طويل الامد والبالغ 8196.8 مليون متر مكعب.



--(بترا)

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