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الخميس، 10-03-2022 01:08 م

المياه: استبدال خط صرف صحي الرمثا بكلفة 1.650 مليون دينار

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان شركة مياه اليرموك تقوم باستمرار وبين الحين والاخر بعمليات صيانة واستبدال أجزاء من خط صرف صحي الرمثا المنفذ منذ عام 1984 الناقل للمياه العادمة من مدينة الرمثا الى محطة تنقية الرمثا قطر 800 ملم بطول 3,5 كم ، كون الخط قديم مما يؤدي إلى حدوث انسدادات على الخط وتدفق المياه من الخط إلى المناطق المجاورة وبالتالي التسبب بمكاره صحية بين الحين والآخر .

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ونتيجة استمرار الاعطال على الخط فقد قررت وزارة المياه والري /سلطة المياه وبهدف إيجاد حل جذري ودائم استبدال الخط كليا بأخر جديد حيث تم طرح عطاء بقيمة 1,650 مليون دينار لتلافي اية اعطال او تكرار تسرب المياه العادمة من الخط.
وتؤكد وزارة المياه والري /سلطة المياه أنها تبذل أقصى الجهود على الدوام لمواجهة مختلف التحديات التي يواجهها قطاع المياه مناشدة الجميع تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن إرادتها وان اجهزتها تتابع عن كثب عمليات تحسين خدمات المياه والصرف الصحي بمنتهى المسؤولية ولن تألو جهدا او وسيلة في تقديم الأفضل للمواطن ، مؤكدا استعداد سلطة المياه وكوادرها وعلى مدار الساعة لاستقبال أية ملاحظة من خلال مراكز الشكاوي الموحد على الرقم 117116 والتعامل معها بالسرعة الممكنة.



 




 

 


 

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