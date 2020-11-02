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الإثنين، 02-11-2020 12:33 م

المياه : استقبال المراجعين مع مراعاة شروط السلامة

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الوكيل الاخباري-  دعا وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان ادارات المياه إلى ضرورة التسهيل على المراجعين ووضع آلية واضحة لاستقبال المراجعين، ومراعاة شروط السلامة العامة .

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وأوعز خلال زيارة مفاجأة لإدارة مياه البلقاء ومديرية التشغيل والصيانة، اليوم الاثنين، بضرورة إيلاء موضوع الشكاوى اعلى درجات الاهتمام سواء كانت شكاوى تتعلق بانقطاع المياه او كسر في الخطوط او صرف صحي.


وأكد سعيدان ان توفير المياه بكميات كافية ونوعية جيدة هو هدف رئيسي للوزارة، داعيا الى رفع جاهزية فرق الصيانة والاستعداد للموسم المطري وترتيب الشكاوى حسب سلم أولويات معتمد في معالجة الشكاوى بأنواعها المختلفة،اضافة الى الالتزام بادوار توزيع المياه مع عدالة التوزيع في جميع المناطق ولاسيما في ظل جائحة كورونا.

 

المصدر: بترا 

 


 




 

 


 

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