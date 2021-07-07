المياه: اعتداء على موظفين بالرمثا وتحطيم سيارتهم الحكومية - صور

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان موظفيها في حوض مياه الرمثا تعرضوا ظهر اليوم الأربعاء، أثناء الجولات التفتيشية لضبط الاعتداءات الى اعتداء من مجهولين في منطقة الرمثا أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي.

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وجاء ذلك أثناء محاولتهم التحقق من احدى الحفارات المخالفة التي تقوم بأعمال حفر مخالف في المنطقة واجراء اللازم حيث تم الاعتداء عليهم وتحطيم المركبة الحكومية بإلقاء الحجارة عليها وتهديدهم .



وبينت الوزارة في بيان وصل " الوكيل الإخباري " أنه ولدى مرور الفرقة التفتيشية وتوقفها بالمنطقة بالقرب من منطقة يوجد فيها حفارة تعمل بطريقة مخالفة ليتفاجئوا بوابل الحجارة باتجاههم أدت إلى تعرضهم للإيذاء وإصابة مركبة سلطة المياه بأضرار وتهديدات بمغادرة الموقع حيث لاذوا على الفور بالفرار من الموقع وتم ابلاغ الجهات الامنية التي تقوم بالتحقيق بالامر لضبط الفاعلين والحفارة .



وشددت أنها ستتابع هذا الأمر لدى كافة الجهات المسؤولة للاقتصاص من الفاعلين وان مثل هذه الأفعال غير المسؤولة والتي لا تعبر عن واقعنا الحقيقي والغريبة عن مجتمعنا ولا تعبر عن أعرافنا ولا تقاليدنا وإنما هي تصرفات فردية من فئة قليلة سيحاسب عليها القانون و بإنفاذ سيادة الدولة وحماية الموظفين العاملين أثناء اداء واجبهم الرسمي ومنع حفر الآبار المخالفة ، ولن تقف عائقا أمام وزارة المياه والري بكافة طواقمها وإداراتها ومؤسساتها عن تأدية واجبها بتأمين مواطنينا بأحتياجاتهم المتزايدة من المياه بالرغم من صعوبة الظروف الاستثنائية المائية التي تعيشها المملكة والضغوطات المتزايدة .









