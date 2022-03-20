المياه: التحكيم أساس نجاح الشراكة مع القطاع الخاص

الوكيل الإخباري - نظمت وزارة المياه والري/ سلطة المياه والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ورشة عمل (التحكيم وفض المنازعات في العقود الهندسية)، وذلك بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة ومديرة مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فيرونكا لي وعدد من أصحاب الاختصاص ومشرفي المشاريع في قطاع المياه.

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وأكد البطاينة أهمية انعقاد الورشة المتخصصة في لوائح التجارة الدولية والتحكيم وعقود فيديك وفض النزاعات، وأنها تـأتي لتسليط الضوْء على أهمية التحكيم في فض النزاعات في العقود الهندسية في مشاريع قطاع المياه.

وشدد على أاهمية البرنامج التدريبي المتخصص لتطوير عملية متابعة عقود المياه والصرف الصحي خلال المرحلة القادمة بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة وأن قطاع المياه مقبل على تنفيذ مشاريع استراتيجية ذات أهمية وطنية وكذلك عقود التنفيذ والصيانة.



واشار الى أن قطاع المياه يولي هذا الأمر جل الاهتمام نظرا لحساسيته، وتأثيره على استمرار عمل وتنفيذ المشاريع المختلفة، ولما تشكله الخلافات الناشئة بين الشركاء من أثر وتأخير انجاز وتسليم المشروعات في وقتها المحدد وتوفير كلف كبيرة.

ونوه البطاينة الى ان التحكيم له دور كبير في تعزيز القدرة على فاعلية الشراكة مع القطاع الخاص، وانعكاس ذلك على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين اضافة الى تحريك الاقتصاد الوطني وفتح فرص لتشغيل الشباب ضمن آلية قانونية واضحة ومتفق عليها، مما يشجع على وجود مناخ ملائم يتمتع فيه القطاع الخاص المحلي والدولي ببيئة مناسبة ويطمئن على أن استثماراته واعماله تحظى بالحماية الدائمة، وذلك بعيدا عن المحاكم الرسمية المثقلة بالقضايا المختلفة واجراءاتها الطويلة الروتينية في التقاضي لايجاد الحلول حال تباين الاراء.



وثمن الأمين العام جهود الوكالة الامريكية USAID في اقامة هذه الورشة التدريبية لتسليط الضوء على هذا الملف الهام، من خلال اكساب المشاركين مهارات علمية وعملية متقدمة وفق احدث المعايير الدولية بدور التحكيم في حل وفض النزاعات الاقتصادية على اختلاف اشكالها مشددا على ضرورة انعكاس هذه البرامج في التطبيق العملي على سير انجاز المشاريع في مختلف مناطق المملكة.



من ناحيتها أكدت مدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأمريكية USAID فيرونيكا لي التزام الوكالة بدعم قطاع المياه كشريك اساسي مع قطاع المياه وتحقيق الامن المائي ومواجهة مختلف التحديات.

وبينت أن الوكالة نفذت العديد من مشاريع المياه والصرف الصحي في مختلف المناطق لتعزيز الواقع المائي، مضيفة أن هذه الورشة التدريبية المتخصصة تهدف الى مساندة قطاع المياه في تحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء قدرات الفنيين والمتخصصين واكساب مهندسي المشاريع في قطاع المياه خبرات وفق اعلى الانظمة العالمية الحديثة للمحافظة على حماية حقوق قطاع المياه.



واستعرض المهندس تحسين صالح اهداف الورشة ومحاورها والعقود وانواعها واطرافها والنزاعات وفضها ولوائح ونظم فض النزاعات وفق معايير لوائح غرفة التجارة العالمية ICC UNICITRAL ولوائح الأمم المتحدة وقانون التحكيم الأردني واظهار مدى اهمية التحكيم لحل النزاعات لتخفيف الاختناق القضائي ولسهولة وسرعة حل الخلافات من خلال التحكيم.



ويشتمل البرنامج على التعريف بالتنظيم القانوني والنصوص التشريعية المحلية والدولية التي تطرقت الى التحكيم، والتعريف بهيئة التحكيم وكيفية تشكيلها ومدى الزاميتها، واهمية التحكيم لحل النزاعات بما يحفز ويسرع ويخفف العبئ على كافة الاطراف.