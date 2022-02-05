المياه:المنخفض الجوي الأخير رفد السدود بنحو (2) ملايين م3

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري ان المنخفض الجوي الأخير رفد السدود الرئيسية بنحو (2) ملايين م3 خلال الساعات الـ (24) الماضية ، موضحة أن الكمية الأكبر دخلت الى سد الملك طلال نحو (1,250) مليون م3 ، وان مجموع كميات المياه التي دخلت السدود من بداية الموسم المطري حتى صباح اليوم بلغت (35,5) مليون م3 ، وحول معدلات الهطول بينت أن حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم السبت ارتفع إلى (58%) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3 ، وان أعلى كمية هطول كانت في الكرك وقد بلغت (36,8) ملم .

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وحول كميات الأمطار الهاطلة والمسجلة لدى محطات وزارة المياه والري خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينت ان العاصمة عمان سجلت معدلا (18,7) ملم ،البلقاء(14,5) ملم ، مأدبا(8,5) ملم ،الزرقاء(4,4) ملم، جرش(7,4) ملم ، المفرق(3,4) ملم ، اربد (10,2) ملم ، عجلون(8,2) ملم ، الكرك(22,6) ملم ،الطفيلة (12,6) ملم ، معان( 3) ملم ،العقبة(1,9) ملم .



وحول نسبة معدلات الهطل المطري السنوي على المحافظات بينت ان اعلاها في العقبة (148,5%) من المعدل السنوي طويل الامد ، والبلقاء (78,9%) ، عمان – ماركا (76,7%) ، جبل الحسين (72,2%) ، وادي السير (68,6%) اربد (69,5%)، عجلون( 60,4%) ، جرش(38,3%) ، المفرق (40,4%) مادبا (53,9%) ، الكرك(48%) ، الطفيلة (32,6%) ، الشوبك(30,7%) ، معان(48%)

