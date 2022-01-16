المياه: المنخفض رفع معدل الامطار العام الى 32.7%

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري، إن المنخفض الجوي الاخير رفع حجم الامطار التراكمية الساقطة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم الاحد الى (32,7%) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3.

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وبينت الوزارة أن أعلى نسبة هطول حتى صباح اليوم سجلت في السلط (52,8) ملم ، موضحة ان الجريان في الاودية والسيول يحتاج الى مابين 24 -48 ساعة للوصول الى السدود حيث بلغت كميات المياه الداخلة الى السدود حتى صباح اليوم نحو (1,3) مليون م3 لترفع التخزين الكلي الى نحو (90) مليون م3 بنسبة تخزين كلية (26,77%) من طاقتها الكلية البالغة (336,4) مليون م3 وتركزت الكميات الداخلة في سد الملك طلال بنحو(1,660) مليون م3 .



وحول معدلات الهطول بينت ان محطات الرصد التابعة لها سجلت في محافظات العاصمة عمان معدلا بلغ (22,4) ملم، البلقاء (32,4) ملم ،مأدبا (16,7) ملم ،الزرقاء (7,3) ملم ، جرش(18,8) ملم ،المفرق(6) ملم ، اربد (10,1) ملم ،عجلون(24,1) ملم ، الكرك(4) ملم ، الطفيلة (2,2) ملم ، معان(1,3) ملم ، العقبة (0,2) ملم .



وناشدت وزارة المياه والري الجميع الى ضرورة الاستفادة من كافة الهطولات المطرية وعدم القاء المخلفات في مجاري الاودية والتأكد من عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي ، والتأكد من حماية عدادات المياه ومرافق المياه المنزلية من الانجماد المتوقع خلال الايام القادمة .

