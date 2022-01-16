الأحد 16-01-2022
الوكيل الاخباري

وزير التخطيط: اقتصاد الأردن بدأ بالتعافي من آثار كورونا

الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها بين عنتاب وأربيل

المياه: المنخفض رفع معدل الامطار العام الى 32.7%

شاهد.. انهيار سور منزل في السلط

مسدسات ذكية تدخل أسواق الأسلحة الأمريكية

المواصفات تدعو للتبليغ عند الشك بوزن اسطوانة الغاز

مهيدات: 18% زيادة صادرات الأدوية خلال عام 2021

الإدارة المحلية: رش الملح على الطرق المتوقع أن تشهد انجماد

روسيا..وفيات كورونا عند أدنى مستوى منذ نصف عام

الامانة للمواطنين: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة

الأحد، 16-01-2022 11:19 ص

المياه: المنخفض رفع معدل الامطار العام الى 32.7%

سد


الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري، إن المنخفض الجوي الاخير رفع حجم الامطار التراكمية الساقطة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم الاحد الى (32,7%) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3.

اضافة اعلان


وبينت الوزارة أن أعلى نسبة هطول حتى صباح اليوم سجلت في السلط (52,8) ملم ، موضحة ان الجريان في الاودية والسيول يحتاج الى مابين 24 -48 ساعة للوصول الى السدود حيث بلغت كميات المياه الداخلة الى السدود حتى صباح اليوم نحو (1,3) مليون م3 لترفع التخزين الكلي الى نحو (90) مليون م3 بنسبة تخزين كلية (26,77%) من طاقتها الكلية البالغة (336,4) مليون م3 وتركزت الكميات الداخلة في سد الملك طلال بنحو(1,660) مليون م3 .


وحول معدلات الهطول بينت ان محطات الرصد التابعة لها سجلت في محافظات العاصمة عمان معدلا بلغ (22,4) ملم، البلقاء (32,4) ملم ،مأدبا (16,7) ملم ،الزرقاء (7,3) ملم ، جرش(18,8) ملم ،المفرق(6) ملم ، اربد (10,1) ملم ،عجلون(24,1) ملم ، الكرك(4) ملم ، الطفيلة (2,2) ملم ، معان(1,3) ملم ، العقبة (0,2) ملم .


وناشدت وزارة المياه والري الجميع الى ضرورة الاستفادة من كافة الهطولات المطرية وعدم القاء المخلفات في مجاري الاودية والتأكد من عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي ، والتأكد من حماية عدادات المياه ومرافق المياه المنزلية من الانجماد المتوقع خلال الايام القادمة .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1502 - Copy

وزير التخطيط: اقتصاد الأردن بدأ بالتعافي من آثار كورونا

0L5A1748

الأشغال تتعامل مع تساقط للأتربة والحجارة في جرش

475325Image1-1180x677_d-1

المنخفض لم يؤثر على أسعار الدجاج محليا.. تعرّف على الأسعار

ف

فيضان سد وادي شعيب - فيديو

64508978_408424639764530_6305461364366245888_n

توضيح حول التعيينات في البلديات

12202122113057570348537

الصناعة والتجارة: إدامة عمل المخابز والمحروقات خلال المنخفض

أخبار متعلقة
02-1_552_0

المنخفض لم يؤثر على المزروعات في وادي الأردن.. وتخوّف من الصقيع

0L5A1504

عمان تسجل اعلى نسبة هطول خلال المنخفض

IMG_3823

الأمانة: لا إغلاقات في الأنفاق وجميع الطرق سالكة

IMG_3813

المياه تجدد تحذيرها للمواطنين

1202213125259220982946

الطوارئ القصوى في امانة عمان

120225125327146657365

الأمانة: لا تجمعات للمياه خلال المنخفض حتى الآن